Son dakika… Somali’de Türklere yönelik bombalı saldırı

Reuters’ın bir polis memuruna dayandırdığı habere göre; Afgoye kasabasında hızla ilerleyen bir bombalı araç, Türk mühendislerin ve Somalili polislerin öğle yemeği yediği restorana daldı.

Yetkililer, kayıplara ilişkin bilgi vermek için henüz erken olduğunu söylerken, Türkiye’nin Mogadişu Büyükelçisi Dr. Mehmet Yılmaz, “Ölü bilgisi olmadığını fakat yaralıların bulunduğunu” açıkladı.

Reuters’a konuşan Farah Abdullahi adlı bir dükkân sahibi, “Büyük bir patlama sesi duyduk, kısa süre sonra havada duman bulutları oluştu. Olay yerinde birkaç Türk mühendis ve silahlı Somali polisi konvoyu bulunuyordu” dedi.

Abdullahi, “Ölümü, yaralı mı olduklarını bilmiyoruz ama sedyede taşınan insanlar görüyoruz” ifadelerini kullandı

TÜRKLERE YÖNELİK İLK SALDIRI DEĞİL

Geçen yılın son günlerinde başkent Mogadişu’da bir güvenlik noktasına bomba yüklü bir araçla terör saldırısı düzenlenmişti. Terör örgütü El Şebab’ın üstlendiği saldırıda ikisi Türk, en az 90 kişini hayatını kaybetmişti.

Terör eyleminde hayatını kaybedenler Türkler, bir Türk inşaat şirketinde çalışan dozer operatörü Mehmet Kaplan ve greyder operatörü Mustafa Yaman’dı.

Eş Şebab sözcülerinden Şeyh Ali Mahmud, hedeflerinde Türk vatandaşlarının bulunduğu konvoyunun olduğunu duyurmuş, hayatını kaybeden diğer kişiler için özür mesajı yayınlamıştı.

2011’de patlak veren kıtlıktan bu yana Türkiye, Somali’ye en fazla yardım sağlayan ülkeler arasında başlı çekiyor.

Son dönemde ülkede yol yapım çalışmaları yürüten Türk inşaat şirketlerinin çalışanları, Somali’deki terörün hedefi oldu.

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