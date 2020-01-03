Son dakika… Sosyal medya bu tweet’le sallanıyor! 8 yıl sonra ortaya çıktı

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından 29 Kasım 2011’de attığı bir tweet’te “Yeniden seçilmek için Barack Obama İran’la savaş başlatacak” değerlendirmesi yaptı.

Barack Obama, Trump’ın öngördüğü gibi İran’la savaş başlatmadı fakat yaklaşık bir yıl sonra 6 Kasım 2012’de yapılan seçimde Cumhuriyetçi Mitt Romney’ye karşı yarıştı ve ikinci kez ABD Başkanı seçildi.

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani’nin (62) Başkan Trump’ın talimatıyla Irak’ta öldürülmesi, 2011 tarihli tweet’in sosyal medyada yeniden dolaşıma girmesine yol açtı.

Ülkesinde azil süreci nedeniyle zor günler yaşayan Trump’ın 3 Kasım 2020 seçimlerinde elini güçlendirmek için İran’la tansiyonu bilinçli olarak yükselttiği yorumları yapılıyor.

İLGİLİ HABER Son dakika… Bölgedeki gerilim savaşa evriliyor… Kasım Süleymani öldürüldü!