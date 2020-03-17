Son dakika… Sosyal medyada dolaşan görüntüye Bakan Soylu’dan açıklama

Bakan Soylu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
* Fransa’dan gelen iki yolcu Kıbrıs aktarmalı olarak uçağa bindirilmiş ancak son gelen yolcularla ilgili böyle bir transit uygulamamız yok.
* Yanlış yapılan bu biniş işlemiyle ilgili gereği yapılıyor.
* Yolcular karantinaya alınıyor.
* 14 gün sonra Kıbrıs’a göndereceğiz.
* Burada ihmal kabul edilemez.
* Kimseye ayrıcalık tanınamaz.
* Tarafımızca araştırılıp, sorumlular tespit edilip gereği yerine getirilecektir.
* Vatandaşlarımız müsterih olsunlar.
HAVACILIK DAİRESİ MÜDÜRÜNÜN KIZI İDDİASI
Otobüsten inen kişinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi’nin kızı Güzide Sofi olduğu iddia ediliyor.