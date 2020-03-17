Son dakika… Sosyal medyada dolaşan görüntüye Bakan Soylu’dan açıklama

Bakan Soylu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

* Fransa’dan gelen iki yolcu Kıbrıs aktarmalı olarak uçağa bindirilmiş ancak son gelen yolcularla ilgili böyle bir transit uygulamamız yok.

* Yanlış yapılan bu biniş işlemiyle ilgili gereği yapılıyor.

* Yolcular karantinaya alınıyor.

* 14 gün sonra Kıbrıs’a göndereceğiz.

* Burada ihmal kabul edilemez.

* Kimseye ayrıcalık tanınamaz.

* Tarafımızca araştırılıp, sorumlular tespit edilip gereği yerine getirilecektir.

* Vatandaşlarımız müsterih olsunlar.

HAVACILIK DAİRESİ MÜDÜRÜNÜN KIZI İDDİASI

Otobüsten inen kişinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi’nin kızı Güzide Sofi olduğu iddia ediliyor.

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