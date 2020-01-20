Son dakika… Şoygu ve Akar arasında Suriye ile Libya görüşmesi!

Sputnik Türkiye’de yer alan habere göre, Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Taraflar, Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgelerindeki durumu görüşerek özellikle Suriye ve Libya’daki durum üzerinde durdu” denildi.

MSB’DEN AÇIKLAMA

Görüşmeyle ilgili Milli Savunma Bakanlığı açıklama yaptı.

Açıklamada, şunlar denildi:

* Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

* Görüşmede başta İdlib ve Libya olmak üzere iki ülkeyi ilgilendiren bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

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