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11 Mayıs 2023
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Son dakika… SÖZCÜ yazdı makam araçları iade edilmeye başlandı

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Yüksek Seçim Kurulu’nun yayınladığı takvime göre 4 Mayıs itibariyle seçim yasakları başladı. Makam aracı tahsis edilen isimlerin araçlarını bu kapsamda kullanmaması ve iade etmesi gerekiyordu.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Engin Özkoç ve Özgür Özel, İdare Amiri Mehmet Göker, AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin ve Milli Eğitim Komisyonu Başkanı Emrullah İşler, İYİ Parti Grup Başkanvekilleri Erhan Usta ve Müsavat Dervişoğlu makam araçlarını TBMM’ye iade etti.

AKP’li bazı isimler ise makam araçlarını kullanmaya devam etti. CHP’li Meclis Başkanvekili Haydar Akar şehir dışında olması nedeniyle iade işlemi yapamadı.

BENZİN VERİLMEYECEK

Yasağın başlamasının üzerinden günler geçmesine karşın AKP’li Adalet Komisyonu Başkanı Abdullah Güler, Anayasa Komisyonu Başkanı Yusuf Beyazıt, Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı Mehmet Altay, Türkiye – AB Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı Emrah Karayel, Akdeniz Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı Atay Uslu, AKP’li katip üyeler Şeyhmus Dinçel ve Bayram Özçelik de makam aracını henüz teslim etmedi.

Meclis Başkanlığı “Aracını teslim etmeyenler hakkında tutanak tutun ve benzin parasını karşılamayın” talimatı verdi.

Araçlarını gecikmeli de olsa teslim edenler tek tek listeleniyor. Bu iş için dört kişinin görevlendirildiği belirtildi.

Alaturka Online
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