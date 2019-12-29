Son dakika… Sözcü’ye atılan kara leke dünya basınının gündeminde

27 Aralık 2019’da görülen karar duruşması ile birlikte Sözcü çalışanlarına ceza verilmesi başta Avrupa olmak üzere birçok ülkenin gündemine oturdu… Birçok uluslararası saygınlığı olan medya kuruluşu Sözcü gazetesine ve çalışanlarına verilen gazetecilik cezasını okurlarına aktardı.

Associated Press’in gelişme ile ilgili yaptığı haberi okurlarına, “Türkiye, muhalif gazetecilere hapis cezası verdi” başlığıyla duyuran Washington Post, “Bu dava Erdoğan yönetiminin kendisine muhalif olan haberlere karşı kısıtlamayı artıracağına dair endişeyi çoğalttı” yorumunu yaptı.

“KÖTÜ BİR ŞAKA”

Almanya’nın çok okunan haftalık gazetelerinden Die Zeit, Sözcü Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz ve avukat Celal Ülgen’in sözlerine yer verirken, uluslararası verilere göre Türkiye’de çok sayıda gazetecinin tutuklu olduğu belirtildi. Ülkenin çok okunan ulusal gazetelerinden Die Tageszeitung ise, Jürgen Gottschlich imzalı bir makaleye yer verdi.

“Türkiye’de gazetecilere karşı yargılama” üst başlığının kullanıldığı makalede, “Şimdi de ulusalcılar” başlığı tercih edildi. Sözcü’nün sahibi Burak Akbay’ın dosyasının ayrıldığı okurlara aktarılırken, “Sözcü’yü FETÖ’yü desteklemekle suçlamak kötü bir şaka. Sözcü çok sert bir Kemalist gazete ve hatta dogmatik bir laik olarak da tanımlanabilir” ifadesi yer aldı.

Fransız basını da Sözcü’ye verilen gazetecilik cezasını geniş bir şekilde duyurdu. Ülkenin çok okunan gazetelerinden Le Figaro, “Sözcü gazetesi hükümeti eleştiren, ulusalcı ve laik bir gazete” yorumunu yaptı.

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Öte yandan haftalık haber dergisi L’Express de gelişmeyi Fransız haber ajansı AFP aracılığıyla okurlarına aktardı.

ABD’nin askeri alanda yayın yapan sayılı günlük gazetelerden Stars and Stripes da gelişmeyi okuyucularına duyurdu. Stars and Stripes, “Gazete Türkiye hükümetini ve politikalarını eleştiren haberleri ile biliniyordu. Türkiye’nin ana muhalefet partisi CHP, gazetenin hükümeti desteklemediği için hedef haline getirildiğini açıklıyor” ifadesini kullandı.

Sol tandanslı yayın yapan İngiliz gazetesi Morning Star, “Gazete çalışanları darbe girişimini destekledikleri gerekçesiyle hapis cezası aldı” başlığını kullandı.

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