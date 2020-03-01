Son dakika… Sputnik çalışanları gözaltına alındı

Rusya’nın global haber sitesi Sputnik’de yayınlanan “Çalıntı eyalet: Hatay 80 yıl önce neden Fransa tarafından Türkiye’ye verildi” haber sonrası flaş gelişme…

Sputnik’in Ankara bürosunda çalışan üç kişi, “Çalıntı eyalet: Hatay 80 yıl önce neden Fransa tarafından Türkiye’ye verildi” başlıklı haber nedeniyle gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturması sonrası gözaltına alınan kişilerin Sputnik Ankara Temsilciliği editörü ve iki muhabir olduğu öğrenildi. (İHA-DHA)

CHP’Lİ VEKİLDEN SPUTNİK’E TEPKİ: HATAY HALKINA HAKARET

Sputnik’in İngilizce sitesinde yer alan bir haberde Hatay için, ‘çalıntı eyalet’ dendi. “Çalıntı Eyalet: Fransa neden Türkiye’ye 80 yıl önce Suriye’nin köşesini verdi?” başlığı ile yer alan haberde 1923 yılında imzalanan Lozan Anlaşması’yla Türkiye’nin sınırlarının belirlendiği belirtilerek Hatay’ın ‘aniden’ Türkiye’nin sınırlarına katıldığı iddia edildi.

CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, haberin Hatay halkına hakaret olduğunu belirterek, şunları söyledi;

“Öncelikle bunu söyleyenlerin aklı dengesinden şüphe diyoruz. İddiaları ciddiye alırsak, değer vermiş oluruz. Bu tarz ifadeler kullananlar, bir kere o dönemde yaşamış Hataylılara hakarettir. Hatay halkı demokratik bir şekilde seçim yapmıştır ve Türkiye’yi seçmiştir. Bugün de aynı seçim olsa, Hatay halkının tercihi yine aynı olacaktır. Biz bunu tartışmaya bile açmıyoruz.” (Can ÇAPAR / HATAY)

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