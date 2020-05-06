SON DAKİKA | Süper Lig ile ilgili karar verildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir Süper Lig’in yeniden başlayıp başlamayacağı ile ilgili canlı yayında açıklama yapıyor.

Nihat Özdemir, liglerin şimdilik olmak kaydıyla ertelenen Süper Lig, TFF 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig ve Bölgesel Amatör Ligler’de (BAL) maçların 12-13-14 Haziran haftasında başlatma kararı alındığını duyurdu. Nihat Özdemir, liglerin temmuz ayı sonunda tamamlamayı düşündüklerini de belirtti.

Özdemir, liglerin 12 Haziran tarihinde başlamaması halinde başka senaryoları da olduğunu söyledi.

Nihat Özdemir’in açıklamalarından satır başları şöyle:

– 5 ay geçmesine halen corona virüsü etkisini sürdürüyor. Bu süreci birlikte ve beraberlikle en az kayıpla atlatmaya çalışıyoruz. Tedbirlerden vazgeçmeden yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Yaşanan bu süreçten Türk futbolu da haliyle etkilendi.

– Türkiye’de 11 Mart’ta ilk vakanın görünmesinin ardından maçları seyircisiz oynattık. İlk ölüm vakasından sonra da ligleri erteledik. Önlemler konusunda her adımı attık.

– Sağlık kurulumuz futbolun oynanması için tüm tedbirleri aldı ve bunları kamuoyuyla paylaştık. Buna güne dek liglerimizin sağlıklı bir şekilde tamamlanması için çalıştık. Önce sağlığı düşündük. Futbolumuzun bu krizden en az şekilde etkilenmesi için çalışıyoruz.

– Bu süreçte Spor Bakanımızla ortak çalıştık. Kulüplerimizin fikirlerini aldık, devletimizin tüm kurumlarıyla irtibatımızı sürdürdük. Son olarak Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca ile görüştük. Fikirlerini bizimle paylaştığı için ona teşekkür ediyorum.

– Şimdilik olmak kaydığıyle ertelenen Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig ve Bölgesel Amatör Ligler’i 12-13-14 Haziran haftasında başlatma kararı aldık. Ligleri temmuz ayı sonunda bitirmeyi planlıyoruz.

– Ağustos ayında da Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yaparak sezonu güzel bir şekilde taçlandıracağız. Hiçbir virüse meydanı bırakmayacağımızı belirterek hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum.

– Evet Ankaragücü’nde corona virüsüne rastlanmıştır. Kendi başımıza karar alarak yola devam etmek istemiyoruz. Biz Bakanlığın vereceği önerilerle başlayacak. Futbolun nasıl oynanacağına dair bilgileri bülten halinde paylaşacağız kamuoyu ve kulüplerle.

– Kulüpler Birliği ve alt ligleri de içeren vakıflarla da görüşmelerimizi sürdüreceğiz. Bilim Kurulu ve Sağlık Kurulu ile görüşüp nasıl önlemler alınacağını görüşüp ligleri başlatacağız.”