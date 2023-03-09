Son dakika! Süper Lig’de 25. haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig’de 25. hafta heyecanı yarın, 11 Mart Cumartesi, 12 Mart Pazar ve 13 Mart Pazartesi günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında Giresunspor, Fatih Karagümrük’ü konuk edecek. Lider Galatasaray, evinde Kasımpaşa ile oynayacakken, Beşiktaş da Başakşehir’in misafiri olacak. Hafta İstanbulspor – Sivasspor müsabakasıyla tamamlanacak. Bu hafta Fenerbahçe, Konyaspor ve Ümraniyespor maç yapmayacak.
Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada 25. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
İşte haftanın hakemleri:
- Giresunspor-Fatih Karagümrük: Kadir Sağlam
Antalyaspor-Kayserispor: Volkan Bayarslan
Galatasaray-Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan
Ankaragücü-Alanyaspor: Ali Şansalan
Trabzonspor-Adana Demirspor: Abdulkadir Bitigen
Başakşehir-Beşiktaş: Mete Kalkavan
İstanbulspor-Sivasspor: Halil Umut Meler