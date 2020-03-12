Son dakika! Suriye’ye geçişler durduruldu

Ramazan Bayramı ve üç aylar nedeniyle ülkelerine gitmek için çeşitli kentlerden Kilis’e gelen Suriyeliler 2 Mart’tan itibaren Öncüpınar Sınır Kapısından ülkelerine geçiş yaptı. Ancak corona virüsü nedeniyle alınan önlemler kapsamında, sınır kapılarından geçişlere ara verildi.

Bu sabah ülkesine gitmek için sınıra gelen Suriyeliler, corona virüsü nedeniyle ‘ikinci bir emre kadar geçişlerin durdurulduğu’ belirtilerek geri gönderildi.

2 Mart’tan bugüne kadar 3 bin kişi Suriye’ye geçiş yapmıştı. (DHA)