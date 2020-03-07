Son dakika… Suudi Arabistan’da bomba gelişme!

Suudi Kraliyet Sarayı’nda entrikalar bitmek bilmiyor…. New York Times’ın haberine göre; Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Kraliyet Ailesi’nin üç üyesini tutuklattı.

Tutuklananlar arasında en dikkat çeken isim Kral Selman’ın kardeşi Prens Ahmed bin Abdülaziz. Prens Abdülaziz, Veliaht Prens Selman’ın tahta çıkmasını istemeyenler için bir umut olarak görülüyordu.

Riyad yönetiminden gelen bu son haber, Veliaht Prens Muhammed’in, rakibi olarak algılanan isimleri bastırmak için alabileceği sıra dışı önlemlerin son halkası olarak görülüyor.

BU İLK İCRAATI DEĞİL

Suudi Arabistan’ın fiili lideri olarak görev yapan Prens Selman, sert tutumunu 2017’de yüzlerce Kraliyet üyesi ve varlıklı iş insanını Riyad’daki Ritz-Carlton Oteli’ne hapsetmesiyle göstermişti.

Veliaht, sonraki yıl ise gazeteci Cemal Kaşıkçı’ya yönelik İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda gerçekleştirilen suikast nedeniyle dünya gündeminden düşmedi. İstihbarat servisleri, Kaşıkçı’nın Prens Selman’ın talimatıyla öldürüldüğünü düşünüyor.