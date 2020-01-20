Son dakika: Tahmin sistemleri uyardı! İstanbul’a yüzde 85 kar yağacak!

Bir soğuk ve yağışlı hava dalgası daha yurda giriş yaptı. Türkiye’nin büyük kısmında hava sıcaklıkları düşüşe geçerken kar ve yağmur yağışı da etkili olmaya başlıyor. Küresel tahmin sistemleri tarafından yayınlanan rapora göre İstanbul’da bu geceyi yarına bağlayan saatlerde ve perşembe gecesi kar bekleniyor. Tahmin sistemleri İstanbul’a kar yağma ihtimalini %85 olarak yayınladı.

SOĞUK VE YAĞIŞLI HAVA UZUN SÜRECEK

Yurdu etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava dalgası tahminlere göre şubat ayının ilk haftalarına kadar etkili olacak.

MARMARA’DA FIRTINAYA DİKKAT!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü fırtına uyarısı yayınladı. Marmara için yayınlanan fırtına uyarısı şu şekilde; Rüzgarın kuzeyli yönlerden Marmara’nın batısında kuvvetli (40-60 km/sa), Akdeniz’in iç kesimlerinde yer yer fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Karadeniz’in kıyı kesimleri ile Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden Marmara’nın batısında kuvvetli (40-60 km/sa), Akdeniz’in iç kesimlerinde yer yer fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.