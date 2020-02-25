Son dakika: Tahran uçuşları iptal

Sozcu.com.tr’nin havacılık kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Türk Hava Yolları (THY), 24 Şubat’ta günde iki sefere düşürdüğünü açıkladığı Tahran uçuşlarını bugün 16.20 itibarıyla 10 Mart 2020 tarihine kadar iptal etti.

Dün yaptığı açıklamada Tahran hariç İran seferlerini 27 Şubat’a kadar iptal ettiğini açıklayan THY, bugünkü açıklamasında iptal kararını 10 Mart’a uzattığını duyurmuştu.

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THY’nin Tahran’dan havalanarak İstanbul’a gelmek üzere hareket eden TK879 sefer sayılı yolcu uçağı corona virüsü şüphesiyle Ankara’ya acil iniş yapmıştı. Esenboğa Havalimanı’nda olağanüstü hal ilan edilmiş, uçaktaki bir yolcuda korona virüs belirtileri olduğu ve uçuş ekibinin acil iniş kararı aldığı öğrenilmişti.

Uçakta bulunan 132 Türk yolcu ve mürettebat ilk kontrollerinin ardından karantina süreçleri için daha önce boşaltılmış ve karantina hastanesi olarak hazırlanmış olan Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesi’ne nakledildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İran’ın Kum kentini karantinaya almaması üzerine Türkiye’nin İran’a karşı sınır kapılarını kapattığını açıklamıştı.

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TAHRAN UÇUŞLARI DEVAM EDİYORDU

Bakan Koca, 23 Şubat’ta ve bugün yaptığı açıklamalarda, Tahran’dan Türkiye’ye ve Türkiye’den Tahran’a uçak seferlerinin 23 Şubat tarihi itibarıyla durdurulduğunu belirtti. Ancak THY, Tahran seferlerini bugün öğleden sonra 16.20 saatine kadar iptal etmemişti. THY, Tahran’a günde iki sefer düzenliyordu.

Nitekim, sozcu.com.tr olarak saat 15.30’da THY çağrı merkezini aradığımızda bugün dahil Tahran’a çift yönlü uçuşların olduğu ancak yer kalmadığı için bilet satışı yapılamayacağı yanıtını aldık.

Uçuşların günde iki sefere düşmesi ve corona paniğiyle 27 Şubat’ta Tahran’dan İstanbul’a dönüş bileti 5 bin 375 TL’ye yükselmişti.