Son dakika… Tansiyon dinmiyor: Bu iş böyle işlemez

ABD’nin geçen hafta Cuma günü Bağdat havalimanında insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıda Devrim Muhafızları’nın ülke dışındaki güçlerinin komutanı ve İran’ın en tanınır askeri Tümgeneral Kasım Süleymani’yi öldürmesinin ardından bölgede hareketlilik devam ediyor. İran ile ABD ve müttefiki ülkeler arasındaki krizi bir adım daha ileri taşıyan bu gelişmenin ardından Orta Doğu’da yeni çatışmalar çıkacağı kaygıları da kuvvetlendi. Özellikle ABD, Irak ve İran’dan yapılan açıklamalar bölgede panik yarattı.

Saldırının ardından İran, nükleer faaliyetlerini sınırlamak üzere 2015 yılında başlıca devletlerle yaptığı anlaşmasının yükümlülüklerinden bir adım daha uzaklaştığını bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın intikam için ABD’ye misillemede bulunması halinde İran’ın kültür varlıklarını da kapsayan 52 ayrı hedefe saldırı başlatacağını Cumartesi günü Twitter’da söylerken, İranlı bir bakan Trump’ı “takım elbiseli terörist” olarak niteledi.



TRUMP: BU İŞ BÖYLE İŞLEMEZ

Dün akşam Florida’dan Washinton’a seyahati sırasında basına açıklamada bulunan Trump, bu tehdidini tekrar etti. Trump, “Onlar vatandaşlarımızı öldürebiliyor. İşkence yapıp sakat bırakabiliyor. Yol kenarına bomba bırakıp vatandaşlarımızı öldürebiliyor. Biz ise onların kültür varlıklarına dokunamayacak mıyız? Bu iş böyle işlemez” dedi.

Trump ayrıca ABD askerlerinin ülkeyi terk etmesini istemesi halinde Irak’a karşı yaptırım başlatma tehdidinde bulundu. Trump, ABD’nin Irak’ta inşa ettiği “muazzam pahalı” üssün bedelini Irak’ın ödemesi gerekeceğini söyledi. Trump, ABD güçlerini ayrılmaya zorlaması halinde Bağdat’ı “daha önce görmedikleri şiddette yaptırımlarla karşı karşıya bırakırız. İran’a (uyguladığımız) yaptırımlar yanında hafif kalır” dedi.

Irak parlamentosu dünkü oturumunda bütün yabancı askerlerin ülkeyi terk etmesi için hükümete çağrıda bulundu. Parlamentonun bu hamlesi ülkenin İran-ABD arasında çıkabilecek çatışmaların ortasında kalacağı endişesini yansıtıyor. Parlamentonun bu tür çağrılarının hükümet üzerinde bağlayıcılığı bulunmuyor. Ancak Başbakan Adel Abdul Mahdi’nin talebi sonucu parlamentonun bu kararı alması hükümetin çağrıyı dikkate alacağına işaret ediyor.

İran ile ABD, Saddam Hüseyin yönetimini deviren 2003 yılındaki ABD işgalinden bu yana Irak’ta nüfuzlarını hakim kılmak için yarışıyorlar.

4 KATYUŞA DÜŞTÜ

Bağdat polisi, aralarında ABD Bağdat Büyükelçiliği’nin bulunduğu yabancı misyonların yanı sıra, hükümet konaklarının da bulunduğu Yeşil Bölge yakınlarına 4 adet Katyuşa füzesi düştüğünü belirtti.

Saldırıda, 3 sivilin evlerine füze düşmesi sonucu yaralandığı bildirilirken, yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığı ifade edildi. Saldırının ardından ABD Büyükelçiliği’nden siren sesleri geldiği kaydedildi.

NATO BUGÜN TOPLANIYOR

Yaşananların ardından NATO ülkelerinin temsilcileri bugün Orta Doğu’yu görüşmek üzere Brüksel’de bir araya gelecekler. Bir NATO yetkilisinin verdiği bilgiye göre NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in üye ülkelerle yürüttüğü istişareler sonucunda toplantı kararı alındı.

NATO büyükelçileri normalde düzenli aralıklarla toplanıyorlar. Ancak Süleymani’nin öldürülmesinin ardından NATO’nun güvenlik sorunu nedeniyle Irak’taki eğitim çalışmalarını askıya almaya karar vermesinin ardından kısa süre içinde toplantı yapılması kararı alındı.

“İRAN SINIRLAMALARA RİAYET ETMELİ”

Fransa, İngiltere ve Almanya’dan oluşan “E3” grubu ülkeler İran’ı herhangi bir şiddet eyleminden kaçınmaya ve 2015 yılındaki nükleer anlaşmada ortaya konulan sınırlamalara riayet etmeye çağırdı. Üç ülke ayrıca Irak ve İran’daki gerilimi azaltmanın önemini vurguladı ve İslam Devleti ile mücadele konusundaki kararlılıklarını yeniden teyit etti.

E3 grubu yaptığı açıklamada “Öncelikli olarak İslam Devleti ile mücadeleye devam etme taahhüdümüzü tekrar teyit ediyoruz. Bu konuda koalisyonu sürdürmemiz çok önemli. Irak yetkililerini koalisyona gerekli desteği sağlamaya devam etmeye çağırıyoruz” denildi. Açıklamada ayrıca, “Gerginliğin azalmasına ve bölgede istikrarın yeniden tesis edilmesine katkıda bulunmak için tüm taraflarla görüşmelere devam etmeye hazırız” denildi.