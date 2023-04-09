Son dakika… Tarım arazisine hal yapmak isteyen belediye çiftçinin ekili tarlasına icra yolladı

AKP’li Samsun Büyükşehir Belediyesi, Bafra ilçesi Türbe Mahallesi’nde ovanın içinde kalan yaklaşık 18 hektarlık alanı kamulaştırarak meyve ve sebze hali yapmak istedi. Oy çokluğu ile meclisten geçiren belediyeye bölgede çiftçilik yapan köylülerin itirazlarını da kabul etmedi.

Çiftçiler de olayı yargıya taşıyarak dava açtı. Samsun 2. İdare Mahkemesi’ne açılan davada, mahkeme kamulaştırma işlemlerine dayanak olan il encümeninin verdiği “kamu yararı” kararını ve bölgenin 1. sınıf tarım arazisi olduğunu ve kamu yararı kararının hukuka uygun olmadığına kanaat getirerek kamulaştırma kararının iptaline karar verdi. Belediye yerel mahkemenin kararını Danıştay’a taşıdı.

DANIŞTAY BELEDİYEYİ HAKLI BULDU

AKP’li Samsun Büyükşehir Belediyesi, Danıştay’a başvurarak yerel mahkemenin kararına itiraz etti. Danıştay da belediyenin itirazını kabul ederek yerel mahkemenin kararını bozup, hal yapılmasına izin verdi.

Bunun üzerine belediye de çeşitli kurumların temsilcilerinden oluşan bir komisyon kurarak bölgede inceleme yaptırdı. Komisyon raporunda, eski halin kapatılarak ilçenin Türbe Mahallesi’nde bulunan 1. sınıf tarım arazisi üzerine yeni bir hal yapılmasının uygun olduğunu belirtti.

Komisyonun hal yapılması için verdiği olumlu rapor doğrultusunda Büyükşehir Belediye Meclisi’nde görüşerek kabul edildi. Böylelikle ovanın ortasına hal yapılmasının önünde engel kalmadı.

İCRA MEMURLARI GÖNDERDİ

Danıştay’ın kararının ardından belediye, arazilerini istimlak ettiği köylülere icra dairesi aracılığıyla tebligat göndererek boşaltmalarını istedi. Sürenin bitiminde de jandarma eşliğinde icra memurları bölgeye giderek köylülerden arazilerini terk etmelerini istedi.

Traktörlerini arazinin girişine çekerek icra memurlarına karşı gelen çiftçiler, gıda kıtlığı yaşanmasına rağmen ekili arazilerinin ellerinden alındığını belirterek, hukuki mücadelelerinin devam edeceğini ve topraklarına hal yaptırmayacaklarını söyleyerek tepki gösterdi.

Yaşanan tartışmanın ardından icra memurları bölgeden işlem yapmadan ayrılmak zorunda kaldı.