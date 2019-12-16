Son dakika… Tartışma yaratan yasaya tepkiler artıyor: Gösteriler bütün ülkeye yayıldı

Son günlerde Hindistan’da yaşanan vatandaşlık tartışması alevleniyor… Hindistan’da, komşu ülkelerden gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan ancak aynı durumdaki Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakacak şekilde değiştirilen Vatandaşlık Yasası’na karşı düzenlenen gösteriler ülke genelinde sürüyor. Ülkede 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açıp Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakacak şekilde değiştirilen Vatandaşlık Yasası karşıtı gösterilerde arbede yaşandı.

Jamia Millia İslamia Üniversitesi ve Aligarh Müslim Üniversitesi (AMU) kampüslerinde gösteri yapan öğrencilere müdahale eden polisin biber gazının yanı sıra gerçek mermi kullandığı ileri sürüldü. Üniversite yetkilileri ise sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamada, polisin üniversiteye zorla girdiğini, biber gazıyla müdahalede bulunduğu ve gerçek mermiyle öğrencilere ateş açması sonucu bir öğrencinin bacağından yaralandığını iddia etti.

Öğrencilerin barışçıl eylemlerde bulunduğu, otobüs yakmak gibi şiddet eylemlerinin başka güçlerce itibarsızlaştırma girişimi olduğunu savundu. Jamia Millia ve AMU’da devam eden protestoların başka üniversitelerde de başladığı bildirildi.

GÖSTERİLER BÜTÜN ÜLKEYE YAYILIYOR

Uttar Pradeş eyaletinde bulunan Aligarh Müslim Üniversitesi’ndeki gösterilere polisin dün gece sert müdahale etmesinin ve kampüse girmesinin ardından tüm öğrencilerin evlerine gönderileceği açıklandı.

Eyaletin Laknov kentindeki Nadwa Üniversitesinde yüzlerce öğrenci, polis eylemlerini ve yasadaki değişikliği protesto etmek için kampüste bir araya geldi. Polis, kampüsten dışarı çıkmaya çalışan öğrencilere müsaade etmezken, öğrenciler polise taş fırlattı.

Varanasi şehrinde bulunan Banaras Hindu Üniversitesi ve Haydarabad’daki Mevlana Azad Urdu Üniversitesi öğrencileri, vatandaşlık yasasındaki değişikliği ve polis şiddetini gece boyunca protesto etti.

Mumbai’de Hindistan Teknoloji Enstitüsü (IIT), Tata Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Mumbai Üniversitesi öğrencileri, Delhi’deki polis şiddetine karşı Jamia Millia Islamia Üniversitesi öğrencileriyle dayanışma içerisinde olduklarını ve bu sebeple dersleri boykot ettiklerini duyurdu. Batı Bengal eyaletinin başkenti Kalküta’daki Aliah ve Jadavpur üniversiteleri, Bihar eyaletindeki Patna Üniversitesi, güneyde Puduçeri birlik toprağındaki Pondicherry Üniversitesi, Tamil Nadu eyaletindeki IIT-Madras ve kuzeyde Pencap’taki Chandigarh Üniversitesi öğrencileri, gerek Jamia Millia Islamia Üniversitesi öğrencilerine uygulanan şiddete gerek yasa değişikliğine karşı protesto gösterisi düzenledi. Güneyde de Kerala eyaletinde gece boyu protestolar sürdü.

Batı Bengal eyaleti Başbakanı Mamata Banerji, başkent Kalküta’da yasa değişikliğine karşı protesto çağrısında bulundu. Eyaletin dört bölgesinde internet hizmetine erişim askıya alındı. Ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Assam eyaletinin 10 bölgesinde internet hizmetine erişim kısıtlaması 24 saat daha uzatılırken, Uttar Pradeş eyaletinin Aligarh, Meerut ve Saharanpur bölgelerinde internet hizmetine erişim kısıtlandı.

GÖSTERİLER NEDEN BAŞLAMIŞTI?

Ülkenin çeşitli eyaletlerinde 31 Aralık 2014’ten önce ülkeye giren gayrimüslim göçmenlere vatandaşlık verilmesine imkan tanıyan ancak aynı pozisyondaki Müslümanları bu kapsamın dışında tutan yasaya karşı protestolar düzenleniyor.

Yürürlüğe giren kanun kapsamında, özellikle Pakistan, Bangladeş ve Afganistan’da dini baskıdan kaçan Budist, Sih, Jain, Parsi, Hindu ve Hristiyanlar, kimliklerini ve Hindistan’da 6 yıldan uzun süredir yaşadıklarını kanıtlamaları halinde vatandaşlık elde edebilecek, aynı pozisyondaki Müslümanlar ise yasanın dışında tutulacak.

Dünyada en çok Müslüman nüfusa sahip ikinci ülke Hindistan’ın, 200 milyon Müslüman’ı ikinci sınıf vatandaş haline getirmek ve birçoğunu vatansız bırakmak için attığı bir adım olarak görülen kanun, Müslümanların sınır dışı edileceği veya hapse atılacağı gerekçesiyle eleştirilmişti.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) Sözcüsü Jeremy Laurence, 13 Aralık’ta BM Cenevre Ofisinde düzenlenen basın toplantısında, “Hindistan’ın 2019 Yeni Vatandaşlık (Değişiklik) Yasası’nın doğası gereği temelde ayrımcı olduğundan endişe duyuyoruz” ifadelerini kullanmıştı.