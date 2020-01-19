SON DAKİKA Tayfur Havutçu istifa etti! Sadece 46 gün görevde kaldı

Süper Lig’in 18. haftasında Kasımpaşa, Trabzonspor’a deplasmanda 6-0 gibi farklı bir skorla mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Kasımpaşa Teknik Direktörü Tayfur Havutçu, istifa etti. Tayfur Havutçu, Kemal Özdeş’in görevinden ayrılmasının ardından 4 Aralık 2019 tarihinde Kasımpaşa’nın başına geçmişti. Tayfur Havutçu, Kasımpaşa’nın başında 7 maça çıkıp, 0.57 puan ortalaması yakaladı.

Kasımpaşa Kulübü’nün resmi internet sitesinden Tayfur Havutçu imzasıyla yayınlanan açıklamada, “Görev aldığım süre içerisinde mensubu olmaktan büyük onur duyduğum Kasımpaşa Spor Kulübü’ndeki görevimden istifa etmiş bulunmaktayım. Çalışma sürecim boyunca desteklerini esirgemeyen başta Kasımpaşa taraftarı olmak üzere spor kamuoyuna ve Kasımpaşa yönetimine teşekkür eder, Kasımpaşa´ya gelecek maçlarında başarılar dilerim” ifadeleri yer aldı.

Kasımpaşa’da 46 gün çalışan Tayfur Havutçu, 7 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. (SKOR)