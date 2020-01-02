Son dakika… Tayvan şokta: Korkunç kazada genelkurmay başkanı öldü

Resmi olarak statüsü ihtilaflı olan Tayvan’da korkunç bir kaza meydana geldi… Sabah saatlerinde başkent Taipei’nin dışındaki bir dağ üzerinde seyreden Blackhawk tipi helikopter yoğun sis yüzünden acil iniş yaptı. Yapılan açıklamada hava şartlarından dolayı uçağın pervanesinin parçalandığı belirtildi.

Helikopterde Tayvan’ın Genelkurmay Başkanı Shen Yi-ming de bulunuyordu. Tayvan Savunma Bakanlığı, helikopterdeki 5 kişinin kurtulduğunu açıklarken ülkenin Çin’e karşı askeri savunmada en önemli figürlerden biri olarak lanse edilen Shen Yi-ming’in yaşamını yitirdiği belirtildi.

Tayvan hükümeti helikopterdeki 6 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 5 kişinin sağ kurtulduğunu duyurdu.

Helikopterin Taipei’den ülkenin kuzeydoğusundaki Ilan kentine gideceği belirtildi. Kaza yerine gelen arama kurtarma ekiplerinin çalışmaya devam ettiği belirtildi.

Birleşmiş Milletler’e üye 193 ülkeden sadece 14’ünün tanıdığı Tayvan’ı tanıyan ülkeler arasında Paraguay, Nikaragua, Honduras, Haiti, Tuvalu, Belize gibi ülkeler bulunuyor. Tayvan ile Türkiye arasında diplomatik bir ilişki bulunmuyor.