Son dakika… TCDD, iki bakanlık ve İŞKUR’da kritik görevden almalar

Bazı bakanlıklar, kurum ile kuruluşlara ilişkin atama ve görevden alma kararları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı.

AİLE BAKANLIĞINDA GENEL MÜDÜR GÖREVDEN ALINDI

Kararlara göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürü Ali Çevik görevinden alındı. Söz konusu bakanlıkta açık bulunan Uluslararası İşgücü Genel Müdür Yardımcılığına Mahir Gümüş, Çalışma Genel Müdür Yardımcılığına Hüseyin Seyrekoğlu uygun görüldü.

İŞKUR GENEL MÜDÜR YARDIMCISI GÖREVDEN ALINDI

Ayrıca, Türkiye İş Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Özkan görevinden alınırken, kurumda açık bulunan genel müdür yardımcılıklarına Nadide Yiğiteli ve Samet Güneş atandı.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI’NDA DA GÖREVDEN ALMA

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürü Yasin Kalem görevinden alınırken yerine Genel Müdür Yardımcısı Murat Oral getirildi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığına Serkan Kayalar getirilirken Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda açık bulunan Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet Aslan getirildi.

TCDD GENEL MÜDÜRÜ VE YÖNETİM KURULU BAŞKANI GÖREVDEN ALINDI

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Kamuran Yazıcı görevden alınırken yerine Hasan Pezük atandı. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1. Bölge Müdürlüğüne ise Necmettin Acar atandı.

Prof. Dr. Murat Tuncer, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeliğine yeniden seçilirken, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel de YÖK üyesi olarak görevlendirildi.

5 ÜNİVERSİTEYE REKTÖR ATANDI

Atama kararlarına göre, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Melih Bulu, Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Antalya Bilim Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Osman Yüksek, Beykoz Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Durman, Çağ Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ünal Ay atandı. İHA

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