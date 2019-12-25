Son dakika… TEMSA konkordato ilan etti!

Şirket tarafından yapılan açıklama, “Şirketimiz konkordatoya müracaat etmiş ve geçici konkordato almıştır” denildi.

BANKALARA ÇAĞRI

TEMSA’dan bankalara yapılan çağrıda, “Türkiye’nin TEMSA’sının sürdürülebilir bir dünya markası olarak yoluna devam edebilmesi için bankalarımızdan halen talebimiz, karşılıklı mutabakat ile TEMSA’nın borçlarının yeniden yapılandırılmasıdır” ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

Satışının ardından üretimini iki hafta durduran TEMSA daha sonra resmi açıklamalarda bulunmuştu. Şirket açıklamasında, “Bankaların kredilerini vadesinden önce, erken çağırması ve uygulanan hacizler nedeni ile şirketimiz faaliyetlerini mecburen durdurmak zorunda kalmıştır” açıklaması yapılmıştı.

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