Son dakika… Terör örgütü PKK ile çatışma: 1 askerimiz şehit oldu

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Alaturka Online
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Siirt’ten acı haber geldi. Valilik, Eruh ilçesinde PKK’lı teröristler ile çıkan çatışmada 1 askerimizin şehit olduğunu duyurdu.

“OPERASYONLARA KARARLILIKLA DEVAM EDİLİYOR”

Valilikten konuyla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

* 09 Nisan 2021 günü saat 14.30 sıralarında Siirt ili, Eruh ilçe kırsalında icra edilen “Eren-6 Şehit J. Asb. Çvş. Celal ÖZCAN” operasyonunda, bölücü terör örgütü mensuplarıyla sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışma esnasında, Siirt İl Jandarma Komutanlığında görevli (1) bir Uzman Çavuşumuz yaralanmıştır.

* Yaralı askerimiz, Helikopter ile Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit olmuştur.

* Bölgede terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi amacıyla başlatılan operasyonlara kararlılıkla devam edilmektedir.

* Aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, silah arkadaşlarına ve milletimize başsağlığı dileriz.

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