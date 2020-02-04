SON DAKİKA | TFF Başkanı Nihat Özdemir’den flaş karar!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, 6 Şubat Perşembe günü saat 11.00’de TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu’nda basın toplantısı düzenleyecek.

Başkan Nihat Özdemir, toplantıda 2019-2020 sezonuna ilişkin kamuoyunu meşgul eden konular başta olmak üzere gündeme dair açıklamalarda bulunacak.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada çıkan iddialara göre Nihat Özdemir’in görevinden istifa edeceği konuşulmuştu. Ancak TFF’den yapılan açıklamada bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilmişti.

TFF Başkanı Nihat Özdemir, 6 Şubat Perşembe günü saat 11.00’de Riva’da bir basın toplantısı düzenleyecek. Özdemir, sezona ilişkin kamuoyunu meşgul eden konular başta, gündeme dair açıklamalarda bulunacak, yapılan tüm çalışmaları paylaşacak. https://t.co/IptoV7aIOL — TFF (@TFF_Org) February 4, 2020

TFF`den Nihat Özdemir açıklaması! Türkiye Futbol Federasyonu, Nihat Özdemir`in istifa edeceği haberleri hakkında açıklama yaptı. İlgili Haberi Oku