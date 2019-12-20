Son dakika! TFF harcama limitinde geri adım attı…Yüzde 30 orana dönülüyor!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı’nda yaptığı flaş değişiklikten vazgeçiyor…

TFF daha önce sitesinden yaptığı açıklamada, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı’nın ‘Kulüplerin Takım Harcama Limitlerinin Hesaplanması’ başlıklı bölümünde değişiklik yapılarak 2019-2020 sezonu için kabul edilebilir sapma tutarının yüzde 30’dan yüzde 40’a yükseltilmesine karar verildiğini açıklamıştı.

Türkiye gündemini meşgul eden hatta meclise taşınan konuyla ilgili gelen tepkiler sonrası TFF geri adım attı. Trabzonspor’un şikayeti ve futbol kamuoyunda tartışılan karar ile ilgili federasyon yeniden bir değerlendirme yaparak eski sistem olan %30’luk limite dönme kararı aldı.

Flaş karar ile ilgili federasyonun önümüzdeki saatlerde açıklama yapması bekleniyor.