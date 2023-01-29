Son dakika! TFF Lale Orta’yı resmen açıkladı

TFF, dün akşam MHK Başkanı Sabri Çelik’in istifa ettiğini resmen açıklamıştı. Bugün resmi siteden yapılan açıklamada TFF Yönetim Kurulu’nun aldığı kararla MHK’nın başına eski hakem Lale Orta’nın getirildiği açıklandı.

İşte yeni MHK’nın üyeleri:

Tolga Özkalfa

Ahmet İbanoğlu

Cemalettin Ali Kunak

Prof. Dr. Ali Kızılet

Süleyman Abay

Sadettin Güler

Aynur Aysun Akar

Hamza Mısır

TFF’den yapılan açıklama şöyle;

Türkiye’nin ilk kadın futbol antrenörü, ilk kadın futbol hakemi ve FIFA kokartlı ilk kadın hakemlerden biri olan Prof. Dr. Lale Orta başkanlığında göreve başlayacak olan MHK’nın; futbola değer katarak Türk futbolunu uluslararası alanda daha yüksek seviyelere getirmek için üzerine düşen sorumlulukları yerine getireceğine inanıyor, yeni MHK Başkanı ve üyelerine görevlerinde başarılar diliyoruz.