Son dakika… Tıp dünyası şaşkın: Beyin ameliyatında bir ilk yaşandı

Uluslararası tıp dünyası Isle of Wight Senfoni Orkestrası’nın kemancısı Dagmar Turner’ı konuşuyor… 10 yaşında kemanı eline alan ve 43 yıldır müzik tutkunlarına performans veren Turner, beynindeki bir tümör dolayısıyla beyin ameliyatı oldu.

2013 yılında beyninde kanserli bir tümör bulunan ünlü sanatçı, aralık ayında bütün tedaviye rağmen tümörün büyüdüğünü öğrenince ameliyat kararı aldı. İngiltere’nin başkenti Londra’daki King’s College Hospital’da gerçekleşen beyin ameliyatı ise uluslararası kamuoyunun ve tıp dünyasının gündemine oturdu.

Turner’ın ameliyatının önemi ise operasyon sırasında başarılı sanatçının tamamen uyanık olması, oturur vaziyette olması ve kafasının arkasında hummalı bir çalışma devam ederken bütün bunlara aldırmadan keman çalmasıydı. Operasyon sırasında beyindeki el hareketlerini kontrol eden noktalara zarar gelmemesi ve bunun önüne geçilmesi için kemanına sarılan Turner’ın tercih ettiği eser ise George Gerschwin’in ikonik Summertime’ydı. Turner böylelikle İngiltere’de bir ilk oldu.

Başarılı ameliyatın görüntüsü resmi olarak paylaşıldıktan sonra Turner açıklamalarda bulundu. Turner, “Parmak uçlarıma gelen notalarla doğaçlama yaptım. Çalmak istediklerimi planlamak çok zordu çünkü her şey farklı duyuluyordu. Mutfağımda oturup çalarken hissettim kadar özgür değildim. Etrafınızda olup bitenler devam ederken gerçekten konsantre olmanız gerekiyordu” dedi.

“SADECE TEMEL HAREKET DEĞİL…”

Ameliyatı gerçekleştiren nörocerrah Keyumars Ashkan, “Tümör, beynin sağ ön lobundaydı ve bu da sol eli kontrol eden bölgeye çok yakındı. Sadece basit el hareketlerinin devamı için değil, hastamızın eğitimli el hareketlerini de koruması gerekiyordu. Bütün diğer müzisyenler kemancıların harika olduğunu ve işi sadece yayı tutan sağ elin yaptığını düşünür. Fakat sol el hareketleri inanılmazdır, sesin kalitesini ve tonunu sol el verir. Bu çok gelişmiş hareketi korumam gerektiğini biliyordum” dedi.

Ashkan, “20 yıl önce öncelik bir hastanın temel el hareketlerini korumaktı. Çok daha incelikli ameliyatlar yapmayı hayal bile edemezdik. Beyin konuşma, görme ve hareket gibi yaşam kalitemizi etkileyecek özellikleri kontrol ediyor. Bana gelen hastalar, konuşamamaktansa ya da yürüyemeyeceklerse ameliyat olmak istemediklerini söylüyorlar” dedi.