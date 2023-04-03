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3 Nisan 2023
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Son dakika! Trabzonspor ayrılığı resmen açıkladı

Alaturka Online
Alaturka Online

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor’da ayrılık resmileşti. Karadeniz ekibi, tecrübeli stoperi Vitor Hugo’nun Brezilya ekipleriden Bahia’ya transfer olduğunu duyurdu. Ayrıca Tecrübeli futbolcu için ödenecek bonswervis bedeli de KAP’a bildirildi.

Bordo Mavili ekipten KAP’a yapılan açıklama şu şekilde:

Profesyonel futbolcumuz Vitor Hugo Franchescoli De Souza’nın, EC Bahia’ya kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; EC Bahia, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 1.800.000 EURO ödeme yapacaktır.”

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