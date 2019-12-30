SON DAKİKA Trabzonspor Ünal Karaman ile yollarını resmen ayırdı

Trabzonspor’da Ünal Karaman dönemi resmen bitti. Trabzonspor Kulübü, Teknik Direktör Ünal Karaman’ın anlaşmasının karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini duyurdu.

Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada Ünal Karaman’ın 6 aylık alacağının ödeneceği belirtildi.

Trabzonspor`da yaşanan Ünal Karaman krizinin perde arkası… İpleri koparan o sözler Trabzonspor`da Ünal Karaman krizi… Bordo-mavili camiada şok etkisi yaratan ayrılık kararı öncesi karşılıklı verilen demeçler fitili ateşledi. İşte başkan Ahmet Ağaoğlu ile Ünal Karaman arasında gerginliği tırmandıran açıklamalar ve tüm yaşananların perde arkası… İlgili Haberi Oku

Karadeniz ekibinden konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

“Şirketimiz ile Teknik Direktör Ünal Karaman arasındaki 07.06.2019 başlangıç ve 31.05.2021 bitiş tarihli teknik adam sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Buna göre, Ünal Karaman’a, bu sezon sonuna kadarki altı aylık dönemde (01.12.2019-31.05.2020) doğacak olan 2.250.000. TL tutarındaki ileriye dönük tüm maaşları ödenmiştir.”

Ünal Karaman, farklı Kayserispor galibiyeti sonrası düzenlenen basın toplantısında, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu’nun bir önceki hafta oynanan Konyaspor maçındaki futbolu eleştirmesine yanıt vermişti.

Oldukça sert ifadeler kullanan Ünal Karaman, şunları söylemişti:

SON YILLARIN EN İYİ İLK YARI PUANINI TOPLAMIŞTI

Süper Lig’in ilk yarısını 32 puanla 3. sırada tamamlayan Ünal Karaman yönetimindeki Trabzonspor, puan olarak son yılların en iyi ilk yarı performansına imza attı.

İstikbal Mobilya Kayserispor’u dün 6-2’lik sonuçla mağlup ederek sezonun en farklı galibiyetini alan bordo-mavililer, ilk yarılarda son 9 sezonun en iyi puanını elde etti. En son 2010-2011 sezonunda 42 puanla 1. sırada ilk yarıyı kapatan Karadeniz ekibi, daha sonraki 8 sezonda 30 puan ve üzerini göremedi.

SON 9 SEZON

Bordo-mavili takım, 2011-2012 sezonunda 24 puanla 8. sırada, 2012-2013 sezonunda 24 puanla 7. sırada, 2013-2014 sezonunda 27 puanla 7. sırada, 2014-2015 sezonunda ise 26 puanla 6. sırada ilk yarıyı kapadı.

Karadeniz ekibi, 2015-2016 sezonunda 24 puanla 9. sırada, 2016-2017 sezonunda 21 puanla 12. sırada, 2017-2018 sezonunda 29 puanla 7. sırada, 2018-2019 sezonunda ise 29 puanla 2. sırada devreye girdi.

Trabzonspor, bu sezon da 17 hafta sonunda 9 galibiyet, 5 beraberlik, 3 mağlubiyetle 32 puan topladı ve 3. sırada ilk yarıyı tamamladı.

ÜNAL KARAMAN GEÇEN SEZONU AŞTI

Trabzonspor’da, teknik direktör Ünal Karaman, geçen sezonki başarısını da aşmış oldu.

Bordo-mavililer, geçen sezon ilk yarıyı 29 puanla kapatırken, bu sezon 3 puan daha fazla elde ederek 32 puan topladı.

İÇ VE DIŞ SAHADA DENGE

Trabzonspor, ilk yarıda iç sahada 9 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 17 puan topladı.

Dış sahada ise Karadeniz ekibi, ligin en fazla puan toplayan takımlarının başında geldi. Karadeniz ekibi, deplasmanda oynadığı 8 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 15 puanla ligin en başarılı takımlarından biri oldu.

BÜYÜK MAÇLARDA KAYBETMEDİ

Trabzonspor, bu sezon ilk yarıda Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile oynadığı karşılaşmalarda mağlubiyet almadı.

Deplasmanda Fenerbahçe ile sahasında da Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Karadeniz ekibi, Beşiktaş’ı ise 4-1 gibi farklı sonuçla mağlup etmeyi başardı.