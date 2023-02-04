Son dakika Trabzonspor’un Galatasaray maçı kadrosu belli oldu

Trabzonspor’un Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının kamp kadrosu belli oldu.
Serkan Asan, Bruno Peres, Dorukhan Toköz, Marek Hamsik ve Edin Visca, Galatasaray’a karşı forma giyemeyecek.
TRABZONSPOR KAMP KADROSU
1. Uğurcan Çakır
2. Muhammet Taha Tepe
3. Hakan Aydın
4. Arif Boşluk
5. Jens Stryger Larsen
6. Eren Elmalı
7. Vitor Hugo
8. Marc Bartra
9. Hüseyin Türkmen
10. Stefano Denswil
11. Gbamin
12. Siopis
13. Doğucan Haspolat
14. Enis Bardhi
15. Abdülkadir Ömür
16. Bakasetas
17. Yusuf Yazıcı
18. Lahtimi
19. Trezeguet
20. Djaniny Semedo
21. Umut Bozok
22. Maxi Gomez
23. Naci Ünüvar
Galatasaray – Trabzonspor mücadelesi 5 Şubat Pazar günü saat 19.00’da NEF Stadyumu’nda oynanacak.