Son dakika! Trabzonspor’un yeni başkanı Ertuğrul Doğan oldu

Trabzonspor’da olağanüstü genel kurulun ikinci günü başladı. Ahmet Ağaoğlu ile yönetim kurulunun idari ve mali açıdan ibra edildiği kongrenin son günü, Divan Başkanı Ali Sürmen’in konuşmasıyla başladı.

DOĞAN: BU SEZON ELEŞTİRİLERİNİZE HAK VERİYORUM

Sürmen’in ardından kongreye tek aday olarak katılan Ertuğrul Doğan açıklamalarda bulundu. Trabzonspor’un eski başkanlarından Şamil Ekinci’nin ‘Kökleri Trabzon’dan dalları tüm dünyaya yayılmış bütün dünyaya uzanan bir çınar ağacıdır’ sözüyle başlayan Ertuğrul Doğan, “Bu ağacın gölgesinde bulunmaktan büyük onur ve gurur duyuyorum” dedi.

Son döneminde asbaşkanlık yaptığı Ahmet Ağaoğlu yönetimindeki döneme dair değerlendirme yapan Doğan, “Şampiyon Başkanımız Sayın Ahmet Ağaoğlu ile birlikte Nisan 2018’de göreve geldiğimizde, kulübümüzün durumu ortadaydı. Finansal manada bitik durumdaydık. Hem ekonomimizi iyileştirmek hem de takımımızı yarışın içerisinde tutmak kolay olmadı. Zor yollardan geçtik ancak camiamızın da sonsuz desteğiyle engelleri aşmayı bildik. Yaklaşık 5 yıllık süreçte birbirinden değerli 4 kupayı müzemize koyduk. Bunlardan biri 10 yıl sonra gelen sekizinci şampiyonluğumuzun kupasıydı. Bu sezon eleştirilerinize hak veriyorum. Maalesef şampiyonluktan sonraki süreci doğru yönetmekte bazı temel eksikliklerimiz oldu” diye konuştu.

“5 YILLIK MAKRO PLANIMIZI HAZIRLADIK”

Kulübe dair planlamalarını ve hedeflerini belirten Doğan, “Bugün, artık yeni bir sayfa açmanın, kulübümüzün ekonomisini sürdürülebilir hale getirmenin ve tüm kulvarlarda yarışacak kadro oluşturmanın zamanı. Yarın, kısa, orta ve uzun vadedeki 5 yıllık makro planımızı hazırladık. Camiamıza detaylarını daha sonra açıklayacağız ancak özetlemek gerekirse yol haritamızın anahtar cümlesi, sürdürülebilir ekonomidir. Orta vadede sonuç alacağımıza inandığımız sürdürülebilir ekonominin karşılığı kulübümüze gelir sağlayacak yeni projeler, takım bütçesini düşürmek, üreterek yarışacağımız altyapı organizasyonumuzu daha da sağlamlaştırmak ve scouting olacaktır. Bu hamlelerimizin olgunlaşmasını beklerken elbette Trabzonsporumuz yarışmaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.

“YOL HİKAYEMİZE BAŞLIYORUZ”

Trabzonspor camiasından bu süreçte destek beklediklerini belirten Doğan, “Ben ve hepsi birbirinden değerli yönetim kurulu arkadaşlarımla birlikte atacağımız her adımda şeffaflık sözü veriyoruz. Hedeflerimizi gerçekleştirdiğimizde bilin ki Trabzonsporumuz ayakları yere basan ve kimseye muhtaç olmayan bir yapıya kavuşacaktır. Başarılarla dolu olması umuduyla yol hikayemize başlıyoruz. Camiamızın da dün olduğu bugün de desteğini esirgemeyeceğine inanıyoruz. Kongreye tek liste girdik ama görüyorum ki buradan tek yürek çıkıyoruz” dedi.

Başkan adayı Ertuğrul Doğan’ın konuşmasının ardından oy verme işlemine geçildi.

Öte yandan bordo-mavililerin olağanüstü genel kurulunda 9 bin 278 delegenin oy kullanma hakkı bulunurken, üyelerin ilgisi oldukça az kaldı.

“STAT SPONSORLUĞUMUZ İÇİN ÇALIŞMAYA BAŞLAYACAĞIZ”

Trabzonspor’a gelir getirecek projeler için çalışacaklarını söyleyen Doğan, “Stat sponsorluğumuz şu an boş. Önemli konulardan bir tanesi bu. Bununla alakalı ilk toplantımızdan sonra bir ekip oluşturup bununla alakalı çalışmaya başlayacağız. Bunun dışında Kartal’daki arazimizle alakalı planlamalarımız var. Bugüne kadar çeşitli görüşmelerimiz olmuştu fakat bir aksiyon alamadık. Basına yansımayan diğer konularda ise çalışmalarımız devam ediyoruz” diye konuştu.

“BİR PROJEYLE ÇÖZÜLEBİLECEK PROBLEMİMİZ YOK”

Uzungöl’de bulunan HES projesinin yüzde 90’lık kısmına ortak alınmasıyla ilgili, proje hayata geçtikten sonra yüzde 10’luk hisseden kazandıracağı gelirin yeterli olmayacağını ifade eden Doğan, “Kulübe katkı sağlayacak tabii ama bizim problemlerimiz daha büyük. Bizim bir projeyle çözülebilecek problemlerimiz yok. Tabii ki karın belli bir kısmını alacağımız için Trabzonspor’a bir gelir kapısı olacak” ifadelerini kullandı.

“ALTAPIDA TAMAMEN DEĞİŞECEK BİR ORGANİZASYON YAPACAĞIZ”

Trabzonspor altyapısında ciddi bir yenilenme olacağını söyleyen Doğan, şunları kaydetti: “Bunu öze dönüş olarak isimlendirmeyeceğim. Her oyuncunun doğrusu lazım. Yerli ve doğru oyuncu olması lazım. Bunun için de altyapıda o oyuncunun çok iyi eğitim alması, altyapısını sağlaması, gelişimini sağlaması lazım. Trabzonspor’da bu süreçler böyle yürümüyor. Bizim dönemimiz de dahil olmak üzere, Trabzonspor ekonomik bir sıkıntı yaşıyor ve bir anda 10 oyuncu gidip altyapıdan 10 oyuncu geliyor. Fakat bu plan dahilinde çıkmadığı için oyunculardan verim alma şansın ortadan kalkıyor. İlk başta altyapıdaki bu organizasyonu ve planlamayı sağlamamız lazım. Bununla alakalı olarak yabancı bir firmayla 1 yıldır çalışmamız sürüyor ve bunun sonuna geldik. Yine burada önümüzdeki hafta Trabzon’daki 2 ekiple anlaşma yapacağız. Bu çok uzun ve detaylı bir konu. Altyapıda tamamen değişecek bir organizasyon yapacağız.”

“AYNI HATA İKİNCİ DEFA YAPILINCA HATA OLMAKTAN ÇIKIYOR”

Trabzonspor’un sorunlarını çözerken camiayla ortak hareket edeceklerini söyleyen Doğan, “Kulübümüzün durumu bir gerçek ve camiamızla gerçekleri konuşmamız lazım. Biz bundan sonraki süreçte doğrusuyla eğrisiyle yapacağımız her işi anlatarak camiamıza taşıyarak yapacağız. Tabii ki bu süreçte eksiklerimiz olacaktır ama bunları minimuma indirmek için buradayız. İş hayatımda da bunu böyle yapıyorum. Bir hatayı yaptık ama aynı hata ikinci defa yapıldığı zaman hata olmaktan çıkıyor. Bunu çok iyi planlamamız lazım. Bu planlamalarla alakalı olarak çalışmalarımız hazır. Camiamızın da desteğiyle inşallah bu sıkıntıları yaşamayacağız” diye konuştu.

TEKNİK DİREKTÖR AÇIKLAMASI

Ertuğrul Doğan, yeni teknik direktör konusunda gelen soruya ise şöyle yanıt verdi;

“Tüm Trabzonspor yönetim kurulu üyelerinin onayıyla beraber karar verilecek. Trabzonspor yönetim kurulu ilk toplantısını bu akşam yapacak. Bu konuyla ilgili çalışmaya başlayacağız. Önemli bir karar, 1-2 günde verilecek bir karar değil. Trabzonspor tüm bu işleri yaparken, yarışmak zorunda. Burada da en önemli konu teknik direktör konusu.

Aceleci olmayacağız. Doğru karar vermek zorundayız. Kendi aramızda, camianın büyükleriyle görüşeceğiz. Hata yapmamak için bu konuyu kendi aramızda çok iyi değerlendirip, daha sonra açıklamayı yapacağız. Şu anda hocamız Orhan Hoca. Takımın başında, takımı çalıştırıyor. Biz de ilk yönetim toplantısında sonra açıklamayı yapacağız”

OYLAMA SONA ERDİ

Trabzonspor Olağanüstü Genel Kurulu’nda Ertuğrul Doğan’ın tek aday olduğu seçimde oy verme işlemi sona erdi.

BAŞKAN ERTUĞRUL DOĞAN OLDU

Trabzonspor’un Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı sona erdi. Genel Kurul’da 1129 oy alan Ertuğrul Doğan, Bordo Mavili ekibin yeni başkanı seçildi.

Ertuğrul Doğan başkanlığındaki Yönetim Kurulu ise şu şekilde:

Zeyyat Kafkas, Ali Haydar Gedikli, Sami Karaman, Kemal Ertürk, Serkan Kılıç, Nevzat Kaya, Faruk Hacıhaliloğlu, Yahya Karahasan, Taner Fikret Saral, Coşkun Öztürk, Ahmet Beşir, İbrahim Şahinkaya, Derviş Köz ve Birhan Emre Yazıcı.

‘BERABER AYDINLIK YARINLARA YÜRÜYECEĞİZ’

Başkan adaylığının kesinleşmesinin ardından açıklamalarda bulunan Ertuğrul Doğan, “Trabzonspor’un yeni başkanı olmaktan büyük bir onur ve gurur duyuyorum. Bu görevi en iyi şekilde yerine getireceğim. Kimse endişe etmesin, karamsarlığa da kapılmasın. Beraber aydınlık yarınlara yürüyeceğiz. Tek gerçeğimiz olacak, kulübümüzün çıkarları. Yeni bir hikayeye başlıyoruz demiştim, bu hikayenin kahramanları, Trabzonspor camiasının bileşenleri yani sizler olacaksınız. Biz büyük bir aileyiz. Şu andaki sorunlarımızı ortadan kaldırabilecek hafızaya, kültüre ve güçlü bir iradeye sahibiz. Kimse endişe etmesin, beraber aydınlık yarınlara yürüyeceğiz. Biz büyük bir aileyiz. Şu andaki sorunlarımızı ortadan kaldırabilecek hafızaya, kültüre ve güçlü bir iradeye sahibiz. Kimse endişe etmesin, beraber aydınlık yarınlara yürüyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

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