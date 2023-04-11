Son dakika transfer haberi: Beşiktaş’ta yıldız futbolcuyla imzalar atılıyor

Süper Lig’de alınan galibiyet serilerinin ardından Beşiktaş’ta sezon başından bu yana hava tamamen değişmiş durumda. Tecrübeli teknik adam Şenol Güneş’in camiada yarattığı umut dolu futbol yüzleri sevindirirken, bir yandan da zirveye ortak olan Kartal’ın ligin sonuna kadar mücadelesini sürdürecek olması taraftarların iştahını kabartmış durumda.

SERİYE DEVAM ETMEK İSTİYOR

Spor Toto Süper Lig’de önceki akşam Giresunspor’u 3-1’lik skorla deviren Kara Kartal, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde bu sezon ikinci kez 5 maçta 5 galibiyete ulaştı. 15 puanlık periyotta; Ankaragücü, Başakşehir, İstanbulspor, Fenerbahçe ve Giresunspor’u deviren Siyah Beyazlılar, bu sezon ikinci kez 5’te 5’i yakaladı. Valerien Ismael’le yolların ayrılması sonrasında göreve gelen Güneş; Adana Demir, Kasımpaşa, Konyaspor, Kayserispor ve Alanyaspor karşılaşmalarından da 5 maçlık zaferle ayrılmıştı. İkinci kez benzer bir periyot elde eden Güneş, pazar günkü Trabzonspor mücadelesinden de zaferle ayrılıp bu sezon ilk kez 6 maçlık kazanma serisine ulaşmak istiyor.

İNANILMAZ HÜCUM HATTI

Ligde son 5 maçta 5 galibiyetleyoluna devam eden Beşiktaş’ta, hücum hattının etkili form grafiği dikkat çekiyor. Bu karşılaşmalarda rakip fileleri tam 14 kez sarsan Kara Kartal’da özellikle 2 isim ön plana çıkıyor…

Fenerbahçe derbisinde oyuna ikinci yarıda dahil olarak 3 asist ve 1 golle Kadıköy’deki 4-1’lik zaferin ana mimarı olan Nathan Redmond, Giresunspor’u da boş geçmedi. Golünü atan İngiliz yıldız, son 3 maçta üç gol ve 3 asiste imza atarak toplamda 6 sayıya katkı yaptı. Takımın Kamerunlu santrforu Vincent Aboubakar da yıldızını parlattı. Beşiktaş’ın son 5 lig maçının tamamında skor üreten Aboubakar, bu müsabakalarda 6 gol ve1 asist yaparak 7 sayıya imzasını attı. Teknik ekip, 2 oyuncuyu Trabzonspor maçında da ilk 11’de oynatıp gollerine devam etmelerini bekliyor.

‘BURASI BEŞİKTAŞ’

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Gaziantep FK ve Hatayspor’un ligden çekilmesinin ardından TFF’nin verdiği karara ilişkin konuştu. Çebi, “TFF Başkanı, 5 çekimser kulübe baskı yaparak kararlarını değiştirdi. Bu görüşmeden sonra güncel kararı destekleyen kulüp sayısı 6’dan 11’eçıktı. Biz, ligin bu şekilde tescil edilmesini adil ve adaletli bulmuyoruz. Erden Timur, ‘Ligi bitirtmeyiz’ diyor. Ceza vermiyorlar. Biz konuşunca çatır çatır ceza veriyorlar. TFF ve TFF Başkanı durması gereken yeri bilecek. Burası Beşiktaş” dedi.

TRANSFER ÇALIŞMALARI DA SÜRÜYOR

Bir yandan da Beşiktaş’ta gelecek sezonun da yapılanması başlamış durumda. Şenol Güneş’le birlikte yeniden yükselişe geçen Masuaku hakkında da flaş gelişmeler yaşanıyor.

İMZAYI ATMASI AN MESELESİ

Beşiktaş’a sezon başında West Ham United’dan kiralık olarak transfer edilen Arthur Masuaku, Siyah-Beyazlı macerasına istikrarsız bir başlangıç yapmıştı. Dünya Kupası arasında takımla iyi bir hazırlık süreci geçirmesi sonrasında bambaşka şekilde çıkışa imza atan Demokratik Kongolu sol bek, yıldızını parlattı.

Son olarak Giresunspor karşılaşmasında 1 asistle oynayan Masuaku, Trabzonspor deplasmanına ilk 11’de çıkarsa otomatik olarak Beşiktaş’ın futbolcusu olacak. Kartal, ilk 11’de 25. maçına çıkacak olması sebebiyle zorunlu satın almayı kullanıp West Ham’a 4 taksit halinde 2.2 milyon Euro ödeyecek. Oyuncuyla senelik 1.3 milyon Euro’dan 3 yıllık anlaşma sağlanacak.