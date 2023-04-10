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10 Nisan 2023
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Son dakika transfer haberi: Beşiktaş’tan rüya transfer! Dünya bunu konuşacak

Alaturka Online
Alaturka Online

Süper Lig’de geçtiğimiz sezon büyük bir hayal kırıklığı yaratan Beşiktaş, sezonu Valerien Ismael yönetiminde tamamlamıştı.

Fransız çalıştırıcıyla 2022-2023 sezonuna başlayan siyah-beyazlı ekip, beklenen performansın altında kaldı ve teknik direktör değişimine gitti.

Ligin ortasına henüz gelinmeden Şenol Güneş’i takımın başına getiren Beşiktaş, bu değişimle birlikte çıkışa geçti.

Devre arasında yapılan yeni transferlerle birlikte kadrosunu kısmen oluşturan Güneş, Beşiktaş’ı şampiyonluk yolunda iddialı konuma getirdi.

Bu sezonu en iyi noktada bitirerek gelecek sezona şampiyonluğun birinci adayı olarak girmek isteyen Beşiktaş’ta flaş transfer gelişmeleri de yaşanıyor.

HERKES BEŞİKTAŞ’I KONUŞACAK

Dünya yıldızı James Rodriguez resmen Beşiktaş yolunda. Siyah-beyazlılar, Süper Lig devleriyle ismi sık sık anılan yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

Kolombiya basını, yıldız oyuncunun Olimpiakos ile ipleri kopardığını ve önümüzdeki yaz İstanbul yolcusu olduğunu duyurdu.

Olympiakos tarafından sunulan sözleşmeyi reddeden James Rodriguez, Beşiktaş ihtimaline sıcak bakıyor ve önümüzdeki transfer dönemi için İstanbul planları yapıyor.

Kolombiyalı yıldız geçtiğimiz günlerde ayrılma ihtimaline dair açıklama yapmış ve gelecek yaz ne olacağı sorusuna net bir cevap vermekten kaçınmıştı.

31 yaşındaki James, Olimpiakos forması ile bu sezon 23 maça çıktı ve 1503 dakika sahada kaldı.

Bu istikrarlı oyununu 5 gol ve 6 asistlik skor katkısı ile süsleyen yıldız futbolcu, bonservissiz şekilde İstanbul’a gelecek gibi duruyor.

Zira yetenekli futbolcunun sözleşmesi de önümüzdeki yaz sona eriyor. Kariyerinde Real Madrid, Bayern Münih ve Everton gibi önemli kulüpler yer alan 31 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş taraftarını heyecanlandırdı.

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