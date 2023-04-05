Son dakika transfer haberi! Beşiktaş’tan yeni sözleşme kararı! Derbiye damga vurmuştu…

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Beşiktaş deplasmanda ezeli rakibi Fenerbahçe’ye konuk oldu. İlk yarı soyunma odasına 1-0 yenik giden siyah beyazlılar, 2. yarı 10 kişi kalmasına rağmen Şenol Güneş’in yaptığı hamlelerle sahadan 4-2 gibi tarihi bir skorla ayrıldı.

Fenerbahçe’nin gollerini Valencia ve İrfan Can Kahveci atarken, Beşiktaş’ın gollerini ise; Cenk Tosun (2), Redmond ve Aboubakar kaydetti.

Dev derbiye Ersin’den kaleyi kapan ve gösterdiği performans ile Şenol Güneş’in vazgeçilmezi haline gelen Mert Günok’un kurtarışları ve 2. yarı oyuna giren Redmond’un etkisi damga vurdu. Zorlu derbiden 3 puanla çıkan Beşiktaş’ta iç transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Salih’in yükselişi sürüyor

Beşiktaş’ta Salih Uçan’ın iyi performansı devam ediyor. Şenol Güneş’in kadroya ilk yazdığı isimlerden birisi olan tecrübeli orta saha oyuncusu, Fenerbahçe derbisinde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Comparisonator’un verilerine göre Salih, bu hafta Süper Lig’de defansif aksiyonlarda orta saha oyuncuları arasında ilk sırada yer aldı. 22 başarılı defansif aksiyonda bulunan Salih, bu alanda ilk sırayı kimseye kaptırmadı. Öte yandan derbi maçta 3 top kapan Salih Uçan, 5 kez de araya girerek bu alanlarda da üçüncü sırada yer aldı. Salih Uçan, Kara Kartal’ın son 4 maçında 3 asist ve1 gollük performans ortaya koyarak yaptığı 4 gole katkıyla alkış topladı. Salih son olarak Fenerbahçe derbisinde Redmond’a asist yapmıştı.

Ersin için Brugge iddiası

Belçika basını, Beşiktaş’ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu için Club Brugge’nin devrede olduğunu duyurdu. Voetbalnieuws’in haberine göre, Simon Mignolet’in ilerleyen yaşını düşünen Belçika ekibi gelecek sezon için kaleyi, Stoke City’e kiralık gönderdiği Josef Bursik ya da Ersin Destanoğlu’na emanet etmeyi planlıyor. Bu sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda toplamda 11 maça çıkan Ersin Destanoğlu, bu maçlarda 14 kez topu filesinde gördü.

Redmond için Premier Lig tehlikesi

Fenerbahçe derbisinde 45 dakikada 3 asist, 1 gole imza atan Nathan Redmond herkesi büyüledi. Kendisinden beklenen patlamayı sonunda gerçekleştiren İngiliz yıldız olağanüstü performansıyla tüm yeteneklerini gözler önüne serdi. Siyah-Beyazlı yönetim ve Teknik Direktör Şenol Güneş sözleşmesi sezon sonu bitecek Redmond’un mutlaka kadroda tutulmasını istiyor. 29 yaşındaki oyuncuyla kontrat yenileme görüşmeleri başladı. Yönetim, Redmond’un takımda kalması için oyuncunun 1.5 milyon Euro olan yıllık garanti ücretinin 2 milyon Euro seviyesine çıkarmayı önerecek. İki senelik olması planlanan yeni sözleşmede performansa dayalı bonusların da yer alacağı ifade edildi. Premier Lig’den teklifler alan Redmond’ın ise henüz bir karar vermediği kaydedildi.

Sözleşmeye revize

Kara Kartal, Mert Günok’un sözleşmesini yenilemek için harekete geçti. Fenerbahçe derbisinde 6 kurtarış yapan ve tarihi galibiyette önemli pay sahibi olan Mert bir kez daha takdir topladı. Siyah-Beyazlılar, A Milli Takım’a geri dönen başarılı kalecinin 2024’te bitecek sözleşmesini revize etmeyi düşünüyor. Kariyerini 4-5 sezon daha sürdürmek isteyen 34 yaşındaki Mert de takımda kalmaya çok sıcak bakıyor. Yönetimin sezon sonu Milli kaleciyle masaya oturarak sözleşme yenileme teklifinde bulunacağı ifade edildi. Anlaşma sağlanması halinde Mert’in 2024’te bitecek kontratı ilk planda 2026’ya kadar uzatılacak.

‘Bekleyince Valencia yanıldı’

Mert, tarihi derbinin ardından şu açıklamaları yapmıştı: “Valencia’nın ilk penaltısına gelince, ilkinde havadan vuracağını tahmin ettim ama yerden vurdu. Ama ikincisinde ben bekleyince Valencia’yı biraz yanılttı. Yine aynı yere vurmaya çalıştı. Bu sefer de yere gitmiştim. Kaleyi bulsa bu sefer çıkarabilirdim diye düşünüyorum. Arda’ya da Onur ayağını koyduktan sonra üstüne atladın diye söyledim ama dediğim gibi olan oldu, pozisyon geçti, maç bitti.”