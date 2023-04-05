Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe’nin yıldızı Arda Güler için olay iddia! Dünya devi istiyor! Cenk Tosun detayı ortaya çıktı

Fenerbahçe’nin genç yeteneği Arda Güler’le ilgili her geçen gün yeni transfer iddiaları ve gelişmeleri ortaya atılıyor.
Son olarak Beşiktaş’la oynanan derbi mücadelesine ilk 11’de çıkan Arda Güler, iyi bir performans gösterse de takımının 4-2 yenilmesine engel olamamıştı.
“EGZOTİK BİR FUTBOLCU”
Geçtiğimiz günlerde İspanyol basını, 18 yaşındaki futbolcunun peşine düşen 4 dünya devini sayfalarına taşımıştı.
“Arda Güler egzotik bir yetenek. Bu yaz Türkiye’den ayrılıp ayrılmayacağını görmek için bekleyeceğiz.” cümlelerinin kurulduğu haberde genç futbolcuyla Barcelona, PSG, Napoli ve Tottenham’ın ilgilendiği belirtilmişti.
“MESSI’NİN GENÇLİĞİ GİBİ”
Bu haberin ardından bu kez İngiliz basını, Arda Güler için çok çarpıcı bir transfer gelişmesini duyurdu.
“Arda Güler’in harika bir sol ayağı ve savunmayı çaresiz bırakacak pasları var. Tıpkı Messi’nin gençliği gibi…” sözlerinin yer aldığı haberde Premier Lig’den iki takımın 18 yaşındaki hücum oyuncusunun peşine düştüğü aktarıldı.
“KIM MIN-JAE YERİNE CENK TOSUN…”
Premier Lig ekiplerinden Everton, son dönemde elinden kaçırdığı yıldızlarla taraftarların büyük tepkisini çekmişti.
Son yıllarda Eder Militao’yu Real Madrid’e, Bruno Guimaraes’i Newcastle’a, Kim Min-Jae’yi Napoli’ye ve Diego Carlos’u da Aston Villa’ya kaptıran Merseyside ekibi, bu isimlerin yerine aldığı Cenk Tosun, Yannick Bolasie ve Andre Gomes ve Gbamin’in performanslarıyla hayal kırıklığı yaşamıştı.
EN BÜYÜK RAKİP ARSENAL
Şimdi de Arda Güler’in peşine düşen Everton’ın çok ciddi bir rakibi var: şampiyonluğa koşan Arsenal…
Fenerbahçe’nin 20 milyon istediği vurgulanan haberde, Arda Güler’in 5 milyon Euro’luk serbest kalma bedeli olduğu aktarılırken, iki Premier Lig ekibinin PSG ile transfer rekabetine gireceği belirtildi.
ARDA’YI DA KAÇIRACAKLAR
Arsenal’ın bu transferde daha avantajlı olduğu ifade edilirken, Everton’ın daha önce kaçırdığı oyuncular gibi Arda Güler’i de elinden kaçıracağı kaydedildi.
Genç futbolcunun en kısa zamanda Avrupa’ya transfer olacağı ve bu konuda kendinden emin olduğu da vurgulandı.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 22 maçta forma giyen 18 yaşındaki Arda Güler, 3 gol ve 3 asist ile oynadı.