Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe’nin yıldızı Arda Güler için olay iddia! Dünya devi istiyor! Cenk Tosun detayı ortaya çıktı

Son yıllarda Eder Militao’yu Real Madrid’e, Bruno Guimaraes’i Newcastle’a, Kim Min-Jae’yi Napoli’ye ve Diego Carlos’u da Aston Villa’ya kaptıran Merseyside ekibi, bu isimlerin yerine aldığı Cenk Tosun, Yannick Bolasie ve Andre Gomes ve Gbamin’in performanslarıyla hayal kırıklığı yaşamıştı.