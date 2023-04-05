Son dakika transfer haberi: Galatasaray’dan olay transfer operasyonu! İki yıldız için düğmeye basıldı

Sahasında Adana Demirspor’u 2-0 mağlup eden Galatasaray, şampiyonluk yolunda büyük avantaj elde etti. 63 puanlar zirvede bulunan sarı kırmızılılar, gelecek sezonun çalışmalarına da şimdiden başladı. Aslan, bu sezon kupayı müzesine götürtmek isterken, gelecek sezon da Şampiyonlar Ligi’ne uygun bir kadro kurmak istiyor.

İlk hedef Rashica

Takımın vazgeçilmezlerinden biri haline gelen Milot Rashica için yönetim harekete geçiyor. İngiliz ekibi Norwich City’den 1 sezon için kiralanan ve kulübü ile 30 Haziran 2025’e kadar kontratı bulunan 26 yaşındaki oyuncunun durumu sezon sonuna bırakılmayacak. Norwich’in 2021- 22 sezonu başında 11 milyon Euro’ya W.Bremen’den transfer ettiği Kosovalı yıldız için kulübü aynı bonservisi istese de yönetim bunu gerçekçi bulmuyor. İngiltere Championship Ligi’nde 7. sırada olan ve Premier Lig için play-off kovalayan Norwich’in aynı ligde kalması halinde Aslan, avantajlı olacak.

5 milyon Euro’luk teklif

Yönetim, ilk etapta 5 milyon Euro’yu 3 yıllık taksitler halinde ödemek üzere teklifini yapacak. Eli güçlü olan G.Saray cephesi oyuncunun da kalmak istemesi nedeniyle bonuslarla teklifi yükseltme opsiyonunu da elinde tutuyor.

Icardi’de Zaniolo taktiği

Bu sezonun flaş transferi Icardi için yönetim, bir kez daha PSG’nin kapısını aşındıracak. Fransız kulübü ile 1 sezon daha sözleşmesi bulunan golcü futbolcu, sarı kırmızılı kulüpte mutlu olsa da sezon sonunda gelecek teklifleri de görmek istiyor.

10 milyon Euro…

Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, Zaniolo transferindeki gibi hareket edip Icardi’nin işini uygun bir anda bitirmek isterken güncel piyasa değeri 18 milyon Euro olan oyuncu için vadelere yayılmış 10 milyon Euro’luk bir teklif paketi hazırlanıyor. Bonusların da yer aldığı bu teklifi masaya koyacak olan yönetim, Icardi’yi ikna etmek için de serbest kalma bedelini de sözleşmeye koymaya hazır.

Yeni adım atıldı

Bir yandan lig ve kupa yarışına konsantre olan Galatasaray, diğer taraftan yaz dönemine yönelik transferler konusunda hareketlilik yaşıyor. Sarı-Kırmızılılar, sezon başından beri gündemde olan Moussa Dembele için yeni bir adım attı. Galatasaray Yönetimi’nin, Lyon’la sözleşmesi bitecek olan 26 yaşındaki Fransız santrforun menajeriyle bir görüşme ayarladığı öğrenildi.

Görüşme bu hafta

Dembele’nin transferi için bu hafta tarafların masaya oturacağı ve sezon sonu için söz kesmeye çalışacağı öğrenildi.

Icardi’den bağımsız

Galatasaray cephesi, takımda kalması istenen Mauro Icardi’nin durumundan bağımsız olarak Dembele transferini bir an önce bitirmek istiyor. Daha önce Cim Bom’a yeşil ışık yakan yıldız golcüyle kesin mutabakat sağlanırsa, forvet transferindeki yol haritası da yeniden çizilecek.

İşleri kolaylaştıracak

Dembele’nin olası transferi, Galatasaray’ın Icardi girişimlerindeki kozlarından biri olacak. Sarı-Kırmızılı kulüpte yönetimden teknik heyete kadar herkes Arjantinli yıldızın takımda kalmasını istiyor. PSG’nin 30 yaşındaki santrforu gözden çıkarmış olması da bir avantaj. Ancak bonservis konusunda henüz bir ilerleme kaydedilmiş değil. Icardi’nin formunun giderek düşmesi de Florya’da endişe yaratıyor. Önümüzdeki sezon Gomis’le de yolları ayırması beklenen Galatasaray, Dembele’yi renklerine bağlaması halinde hücum hattında çok daha rahat hareket edebilecek.

Yeşil ışığı yakmıştı

Moussa Dembele transferinde hareketli saatler yaşanırken, bir flaş haber de İngiltere’den geldi. Kontratı sezon sonunda bitecek olan ve bir süredir Aslan’ın radarına takılı kalan Naby Keita’nın, kulübü Liverpool’dan ayrılması kesinleşti. Ada basını, İngiliz devinin 28 yaşındaki oyuncuya ayrılık kararını tebliğ ettiğini duyurdu.

Torreira giderse…

Sakatlıktan döndükten sonra forma bulmakta zorlanan Gineli futbolcu, artık teklifleri değerlendirmeye başlayacak. Galatasaray’ın bu transferdeki güçlü adaylardan biri olduğu belirtiliyor. Keita’nın transferi, Avrupa devlerinin gözdesi haline gelen Lucas Torreira’nın olası satışında alternatif sıkıntısı yaşanmasının da önüne geçecek.

FANATİK ÖZEL / Metin Karabaş