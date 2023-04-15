Son dakika transfer haberi: Galatasaray’ın yıldızına kanca! Rus ekiplerinden yakın takip

Süper Lig’in 29. haftasında sahasında Kayserispor’u 6-0’lık farklı bir skorla geçen Galatarasay’da futbolcuların yüksek formu Avrupa ekiplerinin de dikkatini çekiyor. Ligde başarılı sonuçların yanı sıra sahada da yüksek mücadele örneği gösteren Sarı Kırmızılılar’da sezon sonu beklenmeden kulüpler sıraya girmiş durumda.

SAVUNMA BAŞARISI DİKKAT ÇEKİCİ

Hücum oyuncularının yanı sıra savunmada Nelsson ile Abdülkerim Bardakcı’nın oluşturduğu savunma hattı başarısı ile dikkat çekiyor. Okan Buruk yönetiminde ilk 5 haftalık periyodun ardından takım savunması konusunda Avrupa’nın da dikkatini çeken bir performans ortaya koyan Galatasaray’da iki stoperin verdiği katkı da şampiyonluk yolunda en önemli nokta olarak gözükmekte.

Hatta bu duruma kayıtsız kalmayan Avrupa kulüpleri Sarı Kırmızılılar’ın yıldız savunmacıları için şimdiden harekete geçti.

YÖNETİME TEKLİFLER GELMEYE BAŞLADI

Galatasaray’da takımın yıldızlarına gelen teklifler nedeniyle de hummalı çalışmalar yürütülüyor. Şu ana kadar Sacha Boey, Victor Nelsson, Lucas Torreira, Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz için 5 büyük ligden teklifler alan sarı-kırmızılılarda bu isimlere bir yenisi daha eklendi.

RUSLARDAN YAKIN TAKİP

Sezon başında Fenerbahçe’yle girilen transfer yarışında kadroya katılan isimlerden biri olan Abdülkaerim Bardakcı, Konyaspor’da başlayan çıkışını Galatasaray forması altında da sürdürünce Rus kulüplerinin dikkatini çekti. Gelen bilgilere göre Zenit ve CSKA Moskova 28 yaşındaki stoper ile yakından ilgileniyor.

Bu yaz transfer döneminde de Rus ekiplerinin tecrübeli isim için Galatasaray’ın kapısını çalacağı belirtildi. Zenit ve CSKA’nın yanı sıra Arap kulüpleri de deneyimli stoperi transfer etmek için takibe aldı.

İSTİKRARI İLE GÖZ KAMAŞTIRDI

Bu sezon Abdülkerim Bardakcı, 25 maçta forma giydi ve takımına 2 gol, 2 asistlik katkı yaptı. Kariyerinde Adana Demirspor, Konyaspor, Samsunspor, Giresunspor, Altay ve Denizlispor formaları da giyen tecrübeli stoperin Galatasaray’ın ardından yeni adresinin yurt dışı olabileceği şimdiden konuşulmaya başlandı.

28 yaşındaki savunmacının 2025 yılına kadar takımıyla sözleşmesi bulunmakta. Abdülkerim Bardakcı’nın transfermartk verilerine göre güncel piyasa değeri 5.5 milyon Euro gözükmekte.

Esat Soydabircan – FANATİK ÖZEL