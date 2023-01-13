Son dakika transfer haberi! Halil Dervişoğlu gerçeği…

Spor Toto. Lig’de hedefini şampiyonluk olarak belirleyen ve ligin zirvesinde yer alan Eyüpspor transferde atağa geçti. Eflatun-Sarılılar’da genç yıldızın transferi kurala takıldı. Detaylar haberimizde…

Eyüpspor’dan Halil Dervişoğlu’na transfer kancası

Kadrosuna İstanbulspor’dan İbrahim Yılmaz, Melih Kabasakal, Westerlo’dan Halil Akbunar, Portimonense’den Berke Özer’i dahil eden Eflatun-Sarılılar’da hedef Brentford’un Burnley’e kiralık olarak gönderdiği Halil Dervişoğlu oldu.

Halil Dervişoğlu kurala takıldı

Eyüpspor, Halil Dervişoğlu’yu transfer etmek istese de bunu ara transfer döneminde gerçekleştirmesi mümkün değil.

FIFA kurallarına göre; Brentford ve Burnley takımlarında resmi maçlarda forma giyen Halil Dervişoğlu, bu sezon içerisinde 3. takımına sadece farklı transfer dönemlerinin olduğu ülke kulüplerine yapabiliyor.

Halil’in babası paylaştı

Medyada çıkan haberler sebebiyle açıklama gereği: Halil bu sezon hem Brentford hem de Burnley’de resmi maçlarda görev aldığı için, kural gereği devre arası transfer olma durumu yoktur. Bu nedenle hiç bir takım ile herhangi bir görüşme gerçekleştirmemiştir.

galatasaray” target=”_self” style=”text-decoration: underline;font-weight: bold;”> Galatasaray ‘da iki dönem kiralık oynadı

Galatasaray’da 1.5 sezon kiralık olarak forma giyen 23 yaşındaki forvet; 45 maçta oynadı ve 8 kez rakip fileleri havalandırdı.