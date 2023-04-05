Son dakika transfer haberi: Süper Lig devinde sezon sonu ayrılık var

ATIBA HUTCHINSON (BEŞİKTAŞ)

2013 yılında kadroya katılan Kanadalı oyuncu yıllarca takımın vazgeçilmez isimlerinden biri oldu. Taraftarlar tarafından da çok sevilen Atiba artık 40 yaşında ve esk, görüntüsünden çok uzak. Beşiktaş’ın tecrübeli isme teknik heyette yer vermesi bekleniyor.