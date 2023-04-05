Son dakika transfer haberi: Süper Lig devinde sezon sonu ayrılık var

LAZAR MARKOVIC
Yaşanan deprem felaketinin ardından ligden çekilen iki takımdan biri olan Gaziantep FK oyuncusu Lazar Markovic, devre arasında kiralık olarak transfer edildi. Sezon sonunda takımına geri dönecek.
NACİ ÜNÜVAR
Sezon başında Ajax’tan kiralanan 19 yaşındaki oyuncu zaman zaman şans buldu ve potansiyeli olduğunu gösterdi. Bordo-mavililer sezon sonunda genç oyuncunun kalıcı transferi için hamle yapabilir.
YUSUF YAZICI
Ağustos 2019’da Trabzonspor’un 18.50 milyon Euro’ya Lille’e sattığı 26 yaşındaki oyuncu sezon başında kiralık olarak yeniden kadroya katılmıştı. Kiralık sözleşmesi ligin sonunda bitecek olan oyuncu Lille’e geri dönecek.
JEAN-PHILIPPE GBAMIN
Sezon başında İngiliz ekibi Everton’dan transfer edilen 27 yaşındaki oyuncu zaman zaman şans bulsa da devamlılık sağlayamadı. Sezon sonunda yollar ayrılacak.
ATIBA HUTCHINSON (BEŞİKTAŞ)
2013 yılında kadroya katılan Kanadalı oyuncu yıllarca takımın vazgeçilmez isimlerinden biri oldu. Taraftarlar tarafından da çok sevilen Atiba artık 40 yaşında ve esk, görüntüsünden çok uzak. Beşiktaş’ın tecrübeli isme teknik heyette yer vermesi bekleniyor.
DELE ALLI
Bir dönem Premier Lig’in gelecek vaadeden yıldızları arasında ilk sıralarda gösterilen İngiliz yıldız, sezon başında kiralık olarak kadroya katıldı. Bir türlü bekleneni vereyemen Dele Alli’nin takımda kalması imkansız.
ARTHUR MASUAKU
Ağustos ayında West Ham United’dan kiralanan Kongo asıllı Fransız yıldız giderek artan performansıyla dikkat çekiyor. Sezon sonuna kadar kiralık olarak kadroya katılan Masuaku için, 25 maça çıkması halinde 2.2 milyon Euro karşılığında transfer olacağı maddesi vardı. Yıldız oyuncu bir maçta daha görev alırsa opsiyonu devreye girecek.
GEORGES KEVIN N’KOUDOU
Georges Kevin N’Koudou: Ağustos 2019’da Tottenham’dan transfer edilen Kamerunlu oyuncu inişli, çıkışlı bir performans sergiliyor. Teknik Direktör Şenol Güneş’in kadroda düşünmediği 28 yaşındaki oyuncu ile yeniden sözleşme imzanlanma ihtimali çok düşük.
NATHAN REDMOND
Sezon başında Premier Lig ekibi Southampton’dan bedelsiz olarak transfer edilen İngiliz yıldız ile bir yıllık sözleşme imzalanmıştı. Sezon sonunda boşa çıkacak olan 29 yaşındaki oyuncu ile yeniden masaya oturulacak.
WELINTON
Ağustos 2020’de Alanyaspor’dan transfer edilen Brezilyalı savunmacı da giderek performansı düşen isimlerden biri oldu. Derbide de sonradan oyuna girmesine rağmen kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakan Welinton ile yeni sözleşme imzalanmayacak.
ALEXANDRU MAXIM
Yaşanan deprem felaketi nedeniyle ligden çekilen Gaziantep FK oyuncusu Alexandru Maxim devre arasında Beşiktaş’a kiralık olarak transfer olmuştu. Rumen oyuncunun kiralık kontratı sezon sonunda bitiyor.
TAYFUR BİNGÖL
Sezon başında Alanyaspor’dan kadroya katılan Tayfur Bingöl’ün kiralık kontratı sezon sonunda bitiyor. Satın alma opsiyonu bulunan Beşiktaş isterse oyuncuyu bonservisiyle birlikte transfer edebilir.
İRFAN CAN EĞRİBAYAT (FENERBAHÇE)
Sezon başında Spor Toto 1. Lig ekibi Göztepe’den transfer edilen 24 yaşındaki kalecinin takımda kalmasına pek ihtimal verilmiyor.
GUSTAVO HENRIQUE
Flamengo’dan kiralık olarak transfer edilen Brezilyalı oyuncu ile dizinden sakatlanmamasına bağlı olarak sezon sonunda 1.4 milyon Euro karşılığında transfer edilme opsiyonu bulunuyor. 30 yaşındaki oyuncunun takımda kalması düşük ihtimal.
ENNER VALENCIA
2020’de transfer edilen Enner Valencia, özellikle bu sezon attığı gollerle takımı taşıyan isimlerin başında geliyor. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Ekvadorlu yıldız ile yeni sözleşme için görüşme yapılması bekleniyor.
MIHA ZAJC
2019’da İtalyan ekibi Empoli’den 3.50 milyon Euro karşılığında transfer edilen Sloven oyuncu artan performansıyla dikkatleri çekiyor. İyi bir performans göstermesine rağmen kadroda yer bulmakta zorlanan Zajc’ın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
SAM ADEKUGBE (GALATASARAY)
Yaşanan deprem felaketi nedeniyle ligden çekilme kararı alan Hatayspor’un başarılı oyuncusu Adekugbe devre arasında Galatasaray’a kiralandı. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan sol bek oyuncu için 1 milyon Euro’luk satın alma opsiyonu var.
EMRE TAŞDEMİR
2019’da transfer edilen Emre Taşdemir, zaman zaman iyi bir performans ortaya koysa da yaşadığı sakatlıklar sebebiyle yeni kontrat imzalanması beklenmiyor.
BAFETIMBI GOMIS
Şubat 2022’de bir kez daha Galatasaray’a dönen Fransız yıldız, sürpriz anlarda attığı gollerle takımına katkı verdi. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Gomis ile yaşının da ilerlemesi göz önüne alınarak yeni sözleşme yapılması beklenmiyor.
MAURO ICARDI
Galatasaray’ın sezon başında Paris Saint-Germain’den kiralık olarak transfer ettiği Arjantinli yıldız, attığı gollerle ve gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi haline geldi. Sarı – kırmızılıların sezon sonunda Fransız ekibiyle, Icardi’nin bonservisi için masaya oturması bekleniyor.
KAAN AYHAN
Devre arasında Sassuolo’dan kiralanan 28 yaşındaki oyuncunun kiralık kontratı sezon sonunda bitiyor. Sarı – kırmızılıların 2.3 milyon Euro’luk satın alma opsiyonu bulunuyor. Karar sezon sonunda verilecek.
JUAN MATA
Sezon başında Manchester United’dan bedelsiz olarak transfer edilen İspanyol yıldız ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere iki yıllık sözleşme imzalanmıştı. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 34 yaşındaki yıldız için opsiyonun kullanması beklenmiyor.
DRIES MERTENS
Sezon başında bedelsiz olarak transfer edilen Dries Mertens yaşına rağmen gösterdiği performansla takımın en önemli ismi haline geldi. 25 maça çıkması halinde sözleşmesi uzayacak olan Belçikalı yıldızın takımda kalmasına kesin gözüyle bakılıyor.
OKAN KOCUK
2019 yılında Bursaspor’dan transfer edilen Okan Kocuk’un sözleşmesi sezon sonunda tamamlanıyor. Galatasaray’ın 27 yaşındaki oyuncuyla yeniden masaya oturabileceği iddia ediliyor.
MILOT RASHICA
Hücumun hemen hemen her bölgesinde görev yapabilme özelliği bulunan Kosovalı oyuncu takımda tutulmak istenen isimlerden biri. Galatasaray’ın sezon sonunda Norwich City ile pazarlık masasına oturacağı konuşuluyor.