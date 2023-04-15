Son dakika transfer haberi: Trabzonspor’da Siopis için sürpriz teklif

Gelecek sezon için çalışmalara başlayan yeni yönetim mevcut oyunculara gelen teklifleri de değerlendirmeye karar verdi. Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamladıktan sonra bu sezon beklentilerin altında kalan Trabzonspor’da yıldız futbolcular için sürpriz teklifler de gelmeye devam ediyor.

4 AYRILIK BİRDEN

Bordo-Mavililer, gelecek sezon planlamasını da yapmaya devam ediyor.Bunagöreyeniyönetimin4 isimle gelecek sezon çalışmayı düşünmediği bilgisine ulaşıldı. Karadeniz devi; Marek Hamsik, Gbamin, Yusuf Yazıcı ve Naci Ünüvar ile yollarını ayırmayı hedefliyor.

BRUNO PERES AYRILMAK İSTİYOR

Geçtiğimiz günlerde Karadeniz ekibinde Bruno Peres’in takımdan ayrılmak istediği öne sürülmüştü. Bu konuyla ilgili olarak yeni bir gelişme daha yaşandı. Başarılı savunma oyuncusunun, yönetim ile bir görüşme yaptığı belirtildi. 31 yaşındaki futbolcunun, takımdan ayrılmak istediği iddia edildi. Ayrıca Brezilyalı oyuncuya, ülkesinden teklifler geldiği de gelen haberler arasında yer alıyor.

SÜRPRİZ TRANSFER ATAĞI

Bordo-Mavililer’in Yunan yıldızlarına teklif gelmeye devam ediyor. Yakın zamanda Almanya’dan Wolfsburg’un, Anastasios Bakasetas’ı kadrosuna katmak için çalışmalara başladığı ve 7 milyon Euro’yu gözden çıkardığı öne sürülmüştü. Bakasetas’ın ardından bu kez de Yunanistan’dan PAOK’un, Manolis Siopis’i transfer listesine dahil ettiği bildirildi.

KONTRATI 2024’TE BİTİYOR

Siopis’in durumunu yakından takip ettiği öğrenilen PAOK’un, kontratı gelecek sezon sonunda bitecek 28 yaşındaki orta saha oyuncusu için sezon sonunda Trabzon’un kapısını çalacağı bildirildi. Siopis için 3 milyon Euro’luk bir bonservis teklif edeceği gelen haberler arasında yer alıyor.