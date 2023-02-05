Son dakika transfer haberi | Zaniolo bombası! Galatasaray’da sıcak gelişmeler…

Süper Lig’de lider durumda bulunan Galatasaray, hücum bölgesine takviye için Roma’da kadro dışı kalan Zaniolo ismini gündemine almıştı. Sarı-kırmızılılar, İtalyan ekibiyle görüşmelerine devam ederken konuyla ilgili olarak flaş bir gelişme yaşandı. Dünyaca ünlü gazeteci Di Marzio, Fenerbahçe’nin de transfer için devreye girdiğini ifade etti. İşte o gelişmenin detayları….

30 MİLYON EUROYU REDDETTİ

Roma’nın 2018 yılında Inter’den transfer ettiği ve İtalyan futbolunun önde gelen genç yetenekleri arasında sayılan Zaniolo, geçen yıl UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde takımının şampiyonluğa ulaşmasında özellikle final maçında attığı golle başrolü oynamıştı. Bu sırada Milan’ın ilgilendiği ancak Roma’nın teklifi yeterli bulmamasıyla gerçekleşmeyen transfer sürecinde Zaniolo’nun da İngiltere Premier Lig ekiplerinden Bournemouth’un 30 milyon euro’luk teklifini geri çevirmesi, İtalyan ekibini kızdırmıştı.

KADRO DIŞI BIRAKILDI

Aldığı psikiyatri raporu ile AS Roma’da idmanlara çıkmayan İtalyan oyuncu Nicolo Zaniolo, Bournemouth’un yaptığı 30 milyon Sterlin’lik teklifin rağmen takımdan ayrılmadığı için kadro dışı bırakıldı.

“GERİ DÖNME SAKIN”

Zaniolo, Roma’nın Serie A’da pazar günü Napoli’ye 2-1 mağlup olmasının ardından bazı taraftarların hakaret ve tehditlerinin hedefi oldu. Romalı taraftarlar, La Spezia şehrine giden 1.90 boyundaki futbolcuya “Geri dönme” mesajlar atarak tepki gösterdiler.

ZANIOLO İÇİN AÇIKLAMA!

1.5 yıllık daha sözleşmesi bulunan Zaniolo için 2-0 kazanılan Empoli maçından sonra hem sportif direktör Tiago Pinto hem de teknik direktör Mourinho’dan açıklama geldi. AS Roma Sportif Direktörü Tiago Pinto kadro dışı bırakılan Nicolo Zaniolo’nun kadroya geri alınmayacağın tekrarladı.

MOURINHO DA KONUŞTU!

Pinto, “Bence kulüp Nicolo konusunda oldukça netti. Şu andan sonra her seferinde durum hakkında konuşmamıza gerek yok” dedi. Mourinho da; “Zaniolo kesinlikle hiçbir şey yapmamalı. Bu kulübün sorunu. Bunu kulüple çözmeli, benimle değil” ifadelerini kullandı.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE İSTİYOR

İtalya’nın Roma takımında forma giyen Nicolo Zaniolo, transferde Galatasaray ve Fenerbahçe’yi karşı karşıya getirdi. İtalyan gazeteci Di Marzio’nun iddiasına göre iki Türk devi İtalyan oyuncuyu 8 şubata kadar kadrosuna katmak için yarışıyor.

Ara transfer döneminde Roma’dan ayrılmak isteyen ancak Bournemouth’a transferi son anda gerçekleşmeyen Zaniolo’yu iki ezeli rakip de istiyor.

ROMA KİRALIK GÖNDERMEK İSTEMİYOR

İtalyan basınında çıkan haberlere göre; Roma, 23 yaşındaki orta saha oyuncusunun sözleşmesi 2024 yılında biteceği için Zaniolo’yu kiralık olarak göndermeye yanaşmıyor. Yıldız futbolcuyu bonservisiyle satmak isteyen İtalyanlara Galatasaray veya Fenerbahçe’nin vereceği cevap şu an için belirsiz.

RESMİ GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Bir başka İtalyan gazeteci Fabrizio Romano’da Zaniolo – Galatasaray konusunda haber paylaştı. AS Roma kalıcı transfer istiyor, doğrudan kiralamanın yolu yok. Galatasaray anlaşmanın şartlarını tartışıyor. Zaniolo, bundan sonraki süreçte Roma’nın planları arasında olmadığı için bu teklif değerlendiriliyor.

8 ŞUBAT SON GÜN!

İki kulüpten birinin Roma’nın isteyeceği rakamlara ulaşıp ulaşmayacağı ve oyuncunun Türkiye’ye bonservisiyle gitmeyi kabul edip etmeyeceği henüz belli değil. Türkiye’de 8 Şubat Çarşamba günü ara transfer dönemi sona erecek. Bu süreç dolana kadar Zaniolo’nun durumunun kesinleşmesi bekleniyor.

MOURINHO, ZANIOLO’YU İSTEMİYOR

Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, geçtiğimiz günlerde yıldız oyuncusu Zaniolo’nun Bournemouth ile anlaşmasının iptal edildiğine dair haberlerin ardından yaptığı açıklamada “Maalesef, Zaniolo bizimle kalacak gibi görünüyor. Bunu neden söylüyorum, çünkü hepimize Roma’da oynamak ya da antrenman yapmak istemediğini söyledi.” ifadelerini kullanmıştı.

FANATİK GERÇEĞE ULAŞTI!

Fanatik’ten Yakup Çınar’ın ulaştığı bilgiye göre Galatasaray Zaniolo’yu kiralamak için Roma’ya resmi teklif yaptı. Mourinho’nun kadroda düşünmediği oyuncu için girişimler sürüyor. Roma’nın Galatasaray’a vereceği cevap merakla bekleniyor.

17 MAÇTA 2 GOL, 3 ASİST

Bu sezon Roma formasıyla 17 maça çıkan İtalyan futbolcu, 2 gol atarken 3 kez de asist yaptı.

FUTBOLCUNUN KARİYERİ

Nicolo Zaniolo futbola İtalya’nın Genoa takımının altyapısında başladı. Ardından Fiorentina altyapısının yolunu tuttu. Futbolcunun altyapı kariyerindeki bir sonraki adımı ise yine İtalya’nın Entella takımı oldu. Entella’nın ardından ise Inter’ın altyapısına katıldı. Zaniolo Inter’de sergilediği performansla takımın A seviyesine yükselmeyi başardı. Futbolcu Inter sonrasında ise 2018 yazında Roma’ya katıldı. Ana mevkisi on numara olan oyuncu sağ kanat ve forver arkası olarak görev alabiliyor. Futbolcu güçlü fiziğiyle de göze çarpıyor. Futbolcu güçlü fiziğiyle de göze çarpıyor.

Galatasaray-Fenerbahçe Derbi Tarihine Geçen Fotoğraflar