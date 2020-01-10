Son dakika… Trump açıkladı: Kasım Süleymani 4 ayrı saldırı planlıyordu

Reuters’ta yer alan habere göre, ABD Başkanı Donald Trump Fox News’a yaptığı açıklamada, Süleymani öldürüldüğü sırada İran’ın muhtemelen Bağdat’taki ABD büyükelçiliğine saldırı planı yaptığını ve 4 ABD büyükelçiliğini daha vurmayı hedeflediğini söyledi.

Trump, “Muhtemelen Bağdat’taki büyükelçilik olacaktı. Dört büyükelçiliğin olabileceğine inandığımı açıklayabilirim” diye konuştu.



3 Ocak’ta ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Bağdat’da düzenlenen operasyon sonucu İranlı Komutan Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis’in de aralarında bulunduğu üst düzey yöneticilerin öldürüldüğünü duyurmuştu.

İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayın ardından yaptığı ilk açıklamada, ABD’den intikam alınacağını söylemişti.

Önceki gün, İran, ABD’nin Irak’ın Erbil ve Anbar şehirlerinde bulunan hava üslerine balistik füzelerle saldırı düzenlemiş ve ABD Başkanı Donald Trump, saldırıda can kaybının yaşanmadığını açıklamıştı.



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