Son dakika… Trump: Herkes savaştan yorulmuştu

Akşam üzere yaptığı konuşmasında, Türkiye’nin ABD’den istediği Patriot hava savunma sistemleriyle ilgili bir soruya Trump, “Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tam da bu konu hakkında konuşuyoruz” dedi.

AFGANİSTAN MESAJI

Trump, yıllar sonra Afganistan’da sağlanan barış için taraflara teşekkür etti. Taliban liderleriyle yüz yüze görüşmek istediğini belirten Trump, 18 yıldır süren savaşın sonuna gelindiğini ve ülke istikrarı için önemli bir adım olduğunu vurguladı.

ABD, Afgan hükümeti ve Taliban arasında varılan anlaşma neticesinde ABD askerlerinin 14 ay sonunda ülkeyi terk etmesi planlanıyor.

MEKSİKA’YA CORONA TEDBİRİ

Konuşmasının bir bölümü ise Corona virüsüne ayıran Trump, Meksika sınırında çeşitli sınırlamalara gideceklerini belirtti.

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