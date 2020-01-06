Son dakika… Trump: İran asla nükleer silah sahibi olmayacak

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın nükleer anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirmeyeceğini açıklamasının ardından Twitter hesabından, “İran, hiçbir zaman nükleer bir silaha sahip olmayacak” açıklamasını yaptı.

NE OLMUŞTU?

İran, 2015 yılında başta ABD olmak üzere birçok ülkenin katılımıyla bir uranyum zenginleştirme anlaşmasına imza atarak bu alandaki çalışmalarının kısıtlanmasını kabul etmişti.

ABD’nin Trump yönetimiyle birlikte çekildiği anlaşmadan İran da geçtiğimiz gün, General Süleymani’nin öldürülmesini bahane ederek çekildi.

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