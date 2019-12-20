Son dakika… Trump, Türkiye ile ilgili yaptırım tasarısını imzalayacak

Hafta içinde ABD Senatosu tarafından da onaylanan 738 milyar dolarlık ABD’nin 2020 yılı savunma bütçesi Başkan Trump’ın önüne geliyor. Trump ise daha önce de belirttiği gibi tasarıyı şerh düşmeden imzalayacağını açıkladı.

ABD dışındaki ülkeleri de yakından ilgilendiren bütçe tasarısı, özellikle Rusya ve Türkiye’yi etkileyecek maddelere sahip.

TÜRKİYE’YE BİRDEN FAZLA YAPTIRIM

Tasarı, Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400’lerle ilgili CAATSA yaptırımlarını, Rus doğalgazını Avrupa’ya taşıyacak Türk Akımı projesi için çeşitli yaptırımlar, Türkiye’nin ortak olduğu F-35 savaş uçakları projesi kapsamında sipariş verdiği ve parasını ödediği uçakların teslimatının engellenmesi ve Güney Kıbrıs’a uygulanan silah ambargosunun kaldırılmasını içeriyor.

Türkiye üzerinde uygulanacak yaptırımların dolaylı olarak Rusya’yı da etkilemesi beklenirken, Rusya ve Almanya arasındaki Kuzey Akımı 2 doğalgaz projesine de yaptırımlar uygulanacak.

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ALMANYA KARŞILIK VERMEYECEK

Almanya Başbakanı Merkel, ABD’nin yaptırımlarına karşı olduğunu belirterek, “Yaptırımları onaylamadığımızı açıkça belirtmek için görüşmeler yapmaktan başka bir yol görmüyorum” diye konuştu.

Bu ifadeler Almanya’nın misilleme yapmayacağı yönünde algılandı.

KUZEY AKIMI VE TÜRK AKIMI

Bütçe tasarısında Rus doğalgaz projeleriyle ilgili, “Bu yasanın kanunlaşmasından sonraki 60 ve sonraki her 90 günde Dışişleri Bakanlığı, Hazine Bakanlığına danışarak Kuzey Akımı 2 ve Türk Akım projeleri veya bu projelerin yerine inşa edilecek diğer projelerin inşası için deniz seviyesinden 100 fit ve üzeri derinliğe boru hattı döşeyen gemilerin tespitine ilişkin raporu, ilgili kongre komitelerine sunacaktır” hükmü bulunuyor.

Kuzey Akım 2 ile yılda 55 milyar metreküplük Rus gazının Baltık Denizi üzerinden, Ukrayna ve Polonya’yı dışarıda bırakarak, Avrupa’ya sevk edilmesi planlanıyor. Toplam uzunluğu bin 230 kilometre olan hattın 10 milyar euroya mal olacağı hesaplanıyor.

Toplam kapasitesi 31,5 milyar metreküp olan Türk Akımı projesinin deniz kesimi, 930 kilometre uzunlukta 2 boru hattından oluşuyor. Her bir hattın kapasitesi yıllık 15,75 milyar metreküp.

Hat Rusya’nın Anapa kentinden çıkarak Türkiye’de Kıyıköy’e giriş yapıyor. Türk Akımı, İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir gibi sanayi kentlerine doğal gaz sağlayarak bölgedeki üretimin güvencesi olacak.