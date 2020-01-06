Son dakika… Trump’a kötü haber! Eski danışmanı ifade verebilir

Beyaz Saray’daki görevini Eylül ayında bırakan Bolton, yürütme ayrıcalığıyla alakalı hususları değerlendirdiğini, “dikkatli bir değerlendirme ve incelemenin” ardından Senato’dan çıkarılabilecek bir celbe uyma kararı aldığını belirtti. Bu kararını yazılı bir açıklamayla duyuran Bolton, “Eğer Senato ifademi almak için için celp yayınlarsa, ifade vermeye hazır olduğuma kanaat getirdim” ifadesini kullandı.

Amerika’nın Sesi’nde yer alan habere göre,Senato Cumhuriyetçi Çoğunluk Lideri Mitch McConnell, azil soruşturmasının bu ay başlaması öngörülen Senato ayağında ifade için yeni tanıklar çağırmaya sıcak bakmadığı yönünde mesajlar vermişti. Demokratlar ise, geçen ay Trump’ın azledilmesi kararı alan Temsilciler Meclisi’nde ifade vermeyen Bolton ve diğer bazılarının Senato’daki sürecte ifadelerinin alınması için baskı yapıyor.

Cumhuriyetçiler’in ağırlıkta olduğu Senato’da başlayacak azil duruşmaları, Trump’ın, Ukrayna’ya askeri yardımı eski Başkan Yardımcısı Joe Biden’la oğlu ve Rusya’nın 2016 seçimlerine müdahalesiyle ilgili iddiaları soruşturması şartına bağlamasına odaklanacak.

Temsilciler Meclisi 18 Aralık’ta Trump’ı “görevini kötüye kullanma” ve “Kongre’nin görevini yerine getirmesini engelleme” suçlarıyla itham etmişti.