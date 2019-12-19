Son dakika… Trump’ın azil süreciyle ilgili oylama sonuçlandı!

İlk maddenin oylanmasından önce yaklaşık 10 saatlik bir tartışma süreci yaşandı.

Konuşmaların tamamlanmasının ardından 15 dakika süren ilk madde için yapılan oylamada 230 evet, 197 hayır oyu çıktı. Kabul edilen ilk madde de Trump’a görevini kötüye kullanma suçlaması yöneltilmişti.

İkinci madde için yapılan oylamada ise 229 evete karşılık 198 hayır oyu çıktı. Oylama sonrası azil soruşturmasının ikinci maddesi Kongre’yi engelleme suçlaması da kabul edilmiş oldu.

Görev süresi boyunca Rusya ile işbirliği yaparak seçimlere hile karıştırmak ve yabancı devlet adamlarıyla kişisel çıkarlar konusunda pazarlık yapmakla suçlanan Trump, seçimlere hile karıştırdığı konusunda yapılan soruşturmada suçsuz bulunmuştu.

OYLAMA YAPILIRKEN MİTİNGDEYDİ

Donald Trump hakkındaki birinci azil maddesi oylanırken Trump, Michigan’daki seçim çalışmaları sırasında “Yanlış bir şey yapmadık” dedi.

Soruşturmaları cadı avı olarak niteleyen Trump, Demokratları, Amerikan demokrasisine saldırmakla itham etmişti.

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ŞİMDİ NE OLACAK?

Trump hakkındaki azil soruşturması Temsilciler Meclisi’nin ardından Senato’ya gelecek.

Senato’da Temsilciler Meclisi’nin aksine Cumhuriyetçiler çoğunluğu elinde tutuyor. Burada yapılacak azil soruşturması oylamasının soruşturmayı sonlandırması bekleniyor.

Cumhuriyetçi senatörler azil soruşturması maddeleri henüz oylanmadan önce konunun politik olduğu açıklamasını yaparak destek vermeyecekleri mesajını vermişti.