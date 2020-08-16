Son dakika… Trump’ın kardeşi yaşamını yitirdi

ABD Başkanı Donald Trump’ın önceki gün rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan küçük kardeşi Robert Trump, yaşamını yitirdi…

Trump’ın aksine kamuoyunun ilgisinden uzak bir yaşam süren 71 yaşındaki Robert Trump’ın ABD’nin yerel saatiyle Cumartesi gecesi yaşamını yitirdiği belirtildi. ABD Başkanı’nın ziyaretinden sonra öldüğü vurgulanırken, acı haberi Donald Trump verdi.

“EN YAKIN ARKADAŞIMDI”

ABD Başkanı Trump, “Üzülerek söylemek istiyorum ki benim müthiş kardeşim, Robert bu gece huzurlu bir şekilde aramızdan ayrıldı. O benim sadece kardeşim değildi en yakın arkadaşımdı” dedi.

Üst düzey bir hükümet yetkilisi ise Robert Trump için “Başkan’ın erkek kardeşi ile çok iyi ilişkileri var. Her fırsatta erkek kardeşinin kendisi için çok özel olduğunu söyler” ifadelerini kullandı.