Son dakika… Trump’tan corona virüsü aşısı açıklaması: Bu yıl bitmeden yapılacak

Corona virüsü salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen ABD’nin Başkanı Donald Trump, Lincoln Anıtı’nda Fox News’e konuştu. Corona virüsüne karşı geliştirilen aşı ile ilgili açıklamalarda bulunan Trump, umut verici adımlar atıldığını söyledi.

Trump, “Bu yılın sonunda bir aşı geliştireceğimize eminim” ifadesini kullandı. Kendi sağlık danışmanlarından oluşan ekibinden önce hareket ettiğini söyleyen ve bazı açıklamalarının huzursuzluk yarattığını bildiğini söyleyen Trump, “Doktorlar bana, ‘Bunu söylememelisin’ diyorlar fakat ben ne istiyorsam onu söylerim” dedi.

Trump birçok şirketin aşı için uğraştığını da dile getirirken, “Birçok şirket aşıda sona yaklaşmak üzere” iddiasını da ortaya attı.

“ÖLÜ SAYISI 100 BİNİ BULUR”

Öte yandan ABD Başkanı yönetiminin corona virüsüyle mücadelesinde başarılı olduğunu da öne sürdü. Trump, daha önce 65 bin insanın corona virüsünden öleceğini söylerken dün yaptığı açıklamada ise “80.000 ile 90 bin arasında” insanın ölebileceğini dile getirerek 100 bine çıkabileceğini söyledi.

Trump, “Bu başarılı olmamızın nedenlerinden biri tabi eğer 80 ile 90 bin arasında insanı kaybetmeye başarı denirse. Corona virüsüne müdahalemiz corona virüsündeki sonucun daha yüksek çıkmamasının sebeplerinden biridir. Ülkeyi kapatamayız, eğer kapatırsak ortada ülke kalmaz” ifadesini kullandı.