Son dakika… Trump’tan İran’a yanıt: Karşılık vereceğiz!

Trump, “Günün sonunda ABD, Irak’ın kendi güvenliğini tesis etmesini istiyor. Bir noktada ABD kuvvetlerini Irak’tan çekme isteğim var, ancak şimdi geri çekmek Irak’ta yaşanabilecek en kötü şey. Iraklılar İran’ın ülkelerini karıştırmasını istemiyor” ifadelerini kullanarak “Irak’tan çekilirsek İran için alan açmış olacağız. Haberlerde bildirilen mesajdan haberim yok” diye konuştu.

“Irak, ABD’ye saygı göstermemeye devam ederse, yaptırımlarla karşılaşacak” açıklamasında bulunan Trump, “Irak tarafından saygı görmeyi hak ediyoruz. Iraklılar İran’ın ülkelerini karıştırmasını istemiyor” ifadelerini kullandı.

TRUMP’TAN SÜLEYMANİ İDDİASI

Reuters’ta yer alan habere göre, ABD Başkanı, “ABD’nin uzun zamandır takip ettiği Süleymani büyük bir saldırı planlıyordu” iddiasında bulundu.

Trump, “İran’ın kültürel alanlarını vurma konusunda uluslararası hukuka tabi olacağız” ifadelerini kullandı.

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