Son dakika… Trump’tan İran’a yeni yaptırım kararı

Reuters’ta yer alan habere göre, yaptırım kararını onayladığını belirten Donald Trump, “Yaptırımları uyguladık. Öncekiler ağır yaptırımlardı ama şimdi yaptırımları önemli ölçüde artırdık” açıklamasında bulundu.

Karara ilişkin detay vermeyen Trump, yaptırımlarla ilgili Hazine Bakanlığı’nın açıklama yapacağını ifade etti.

TRUMP’TAN NATO’YA ÇAĞRI

Açıklamasında, NATO’nun Orta Doğu’da yaşanan gelişmelere daha fazla müdahil olması gerektiğini belirten Trump, olaylarla ilgili NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’le görüştüğünü belirtti. NATO’nun bölgede bulunacak olan unsurlarına “NATO-ME” isim önerisinde bulunan Trump, bölgedeki bütün yükün kendi omuzlarında olduğunu Stoltenberg’e söylediğini aktardı.

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“DAVRANIŞLARINI DEĞİŞTİRENE KADAR YÜRÜRLÜKTE KALACAK”

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın Irak’ta bulunan ABD üslerine gerçekleştirdiği saldırı sonrası dün ilk kez kameraların karşına geçmişti.

İran’ın düzenlediği saldırı sonucu hiçbir askerin zarar görmediğini açıklayan Trump, İran’a yeni ekonomik yaptırımlar getirileceğini belirterek, “Eğer canınıza değer veriyorsanız insanlarımızı tehdit etmeyin. İran’ın saldırganlığına karşı seçeneklerimizi değerlendirirken ABD İran’a son derece cezalandırıcı ekonomik yaptırımlar getirecektir. Bu güçlü yaptırımlar İran davranışlarını değiştirene kadar yürürlükte kalacaktır” şeklinde konuşmuştu.

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