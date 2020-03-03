Son dakika… TSK Suriye uçağını vurdu

Yazan:
Alaturka Online
-

İdlib’de Esad güçleri tarafından 35 askerimizin şehit edildiği saldırının ardından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı başarıyla devam ediyor. TSK bölgedeki Esad rejimine ait unsurları hedef alırken, İdlib’den sıcak bir haber geldi.

İlk olarak Esad rejiminin ajansı SANA, bir Suriye savaş uçağının vurulduğunu duyururken, gelişmeyi son dakika aktaran Reuters uçağın akıbetine dair detay paylaşmadı.

MSB TARAFINDAN DOĞRULANDI

Bu haberden kısa süre sonra Milli Savunma Bakanlığı’ndan açıklama geldi.

L-39 savaş uçağı. (temsili)

Bakanlık savaş uçağının vurulduğunu doğrularken, düşürülen uçağın L-39 tipi olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya lideri Putin’in bölgedeki gerilimi azaltmak için 5 Mart’ta bir araya gelmesi bekleniyor.

İLGİLİ HABERPutin'den kritik açıklama: Kimseyle savaşa girme niyetimiz yokPutin’den kritik açıklama: Kimseyle savaşa girme niyetimiz yok İLGİLİ HABERPutin'den İdlib saldırısı açıklaması: Türk askerleri çıkmamalıydıPutin’den İdlib saldırısı açıklaması: Türk askerleri çıkmamalıydı İLGİLİ HABERRusya'dan hain saldırı sonrası tehdit gibi açıklama: Türkiye için kötü olurRusya’dan hain saldırı sonrası tehdit gibi açıklama: Türkiye için kötü olur

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?